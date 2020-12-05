Чимало людей пробують дієти, що обіцяють скинути кілограми за кілька днів. Або повністю відмовляються від їжі, щоб терміново схуднути до літа чи Нового року.

Про шкоду швидкого схуднення розповідає українська блогерка і тренерка Elizabet Fit у своєму Instagram.

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Усі мріють схуднути швидко, однак це можливо тільки за допомогою надзвичайно жорстких дієт. Усі вони шкодять організму. Розповідаємо, чим небезпечні найпопулярніші з них.

Повна відмова від вуглеводів

Складні вуглеводи є своєрідним "пальним" для мозку. Через їх відсутність погіршується пам'ять, тканини мозку починають голодувати. Можливі проблеми з тиском, адже послаблюється тонус судин.



Організму потрібні повільні вуглеводи / Фото Pitportal

Голодування

Якщо в шлунок не потрапляє їжа, він починає "перетравлювати сам себе". Внаслідок цього виникають гастрит і виразка.

Уповільнюється метаболізм, і вага не знижується так, як ми цього хотіли. Організм починає відкладати жир "про запас".



Голодувати протягом тривалого часу шкідливо / Фото The Cabin

Монодієти

Ще один шкідливий різновид харчування. Найчастіше на монодієтах вживають один вид овочів, кефір або гречку. Це порушує жировий обмін в організмі, призводить до затримки рідини в органах тіла. Монодієти не дають організму необхідних вітамінів та мікроелементів. Вони тільки виснажують тіло.



Монодієти виснажують організм / Фото lady.tochka.net

Препарати для схуднення

Існують препарати, що чинять послаблювальну дію на кишківник, а також сечогінні препарати й такі, що впливають на апетит.

У результаті вживання таких препаратів порушується процес травлення і засвоєння вітамінів та мінералів. У результаті виникає погане самопочуття, гіповітаміноз, слабкість.



Засоби для схуднення можуть нашкодити організму / Фото Freepik

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Стрімке зниження ваги погано впливає на стан шкіри. Тіло не встигає адаптуватися до нового об'єму і шкіра обвисає, з'являються розтяжки.

Після швидкої втрати ваги майже неможливо її утримати. Скинуті кілограми повернуться знову.