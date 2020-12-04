Восени і взимку кожен з нас помічає, що їсти хочеться частіше і більше, ніж в теплі місяці.

Чому в холодну пору року зростає апетит, і що з цим робити, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Чому взимку і восени хочеться більше їсти

Коли холодно, у людини включається механізм підтримки комфортної температури тіла. Тому важливо уникати переохолодження на вулиці і підтримувати оптимальну температуру в приміщеннях.

Метаболізм в зимовий час сповільнюється для збереження енергії, яка потрібна для обігріву. У той же час укорочений світловий день негативно впливає на синтез мелатоніну, що підвищує вироблення гормону голоду і знижує рівень лептину – гормону, який відповідає за відчуття насичення.

Гормональний дисбаланс призводить до сонливості, ліні і неконтрольованого голоду, який посилює наслідки від різниці між калоріями, яка надходять та використовуються, – пояснила Медушкіна.

Важливо в зимовий час більше гуляти і пити багато води.​

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Зимовий апетит можна перемогти / Фото womensinstinct

Як впоратися з жором взимку