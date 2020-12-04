Як боротися з жором взимку: фітнес-експертка дала кілька порад
Восени і взимку кожен з нас помічає, що їсти хочеться частіше і більше, ніж в теплі місяці.
Чому в холодну пору року зростає апетит, і що з цим робити, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.
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Чому взимку і восени хочеться більше їсти
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Коли холодно, у людини включається механізм підтримки комфортної температури тіла. Тому важливо уникати переохолодження на вулиці і підтримувати оптимальну температуру в приміщеннях.
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Метаболізм в зимовий час сповільнюється для збереження енергії, яка потрібна для обігріву. У той же час укорочений світловий день негативно впливає на синтез мелатоніну, що підвищує вироблення гормону голоду і знижує рівень лептину – гормону, який відповідає за відчуття насичення.
Гормональний дисбаланс призводить до сонливості, ліні і неконтрольованого голоду, який посилює наслідки від різниці між калоріями, яка надходять та використовуються, – пояснила Медушкіна.
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Зимовий апетит можна перемогти / Фото womensinstinct
Як впоратися з жором взимку
- збалансовано харчуйтеся (5-6 разів на день);
- вживайте більше води, а також пийте теплий чай, морси і компоти без цукру;
- займайтеся спортом – фізична активність стабілізує настрій, синтез гормонів і метаболізм;
- дотримуйтеся режиму сну і неспання.
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