Гормон кортизол, який з'являється через стресові ситуацій у житті, негативно впливає на здоров'я людини і викликає залежність від їжі.

Як знизити рівень кортизолу в організмі, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк в своєму Instagram.

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Сьогодні хочу поговорити з вами про найстрашніший гормон – кортизол. Всі знають, що кортизол виробляється у відповідь на стресові ситуації, а більшість з нас перебуває у стресовому стані постійно. Високий рівень кортизолу в кінцевому підсумку призводить до залежності від їжі, і від цукру зокрема. Це відбувається через те, що коли ми поїли виділяється інсулін – гормон антагоніст кортизолу. Саме тому під час стресу ви починаєте зловживати печивом і напівфабрикатами, просто його зажираєте і від цього жирієте, – роз'яснив Гречанюк.

За його словами, щоб знизити рівень кортизолу, необхідно відмовитися від кофеїну, тому що він порушує циркадні ритми, "а погано висипаючись ви стаєте менш стресостійкі".

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Утримайтеся від кави хоча б на тиждень, і ви помітите, що стали краще спати. Та й в цілому стали спокійнішими. Якщо відмовитися від кофеїну зовсім для вас непосильне завдання, спочатку спробуйте замінити каву на зелений чай. У ньому теж є кофеїн. Потім, якщо потрібно, можете перейти на білий або трав'яні чаї, – додав Гречанюк.

Тренер також уточнив, що існують і інші способи боротьби з кортизолом, але відмова від кофеїну – найпростіший з них.