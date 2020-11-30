Гормон кортизол, который появляется из-за стрессовых ситуаций в жизни, негативно влияет на здоровье человека и вызывает зависимость от еды.

Как снизить уровень кортизола в организме, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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Сегодня хочу поговорить с вами о самом страшном гормоне – кортизоле. Все знают, что кортизол вырабатывается в ответ на стрессовые ситуации, а большинство из нас испытывает стресс постоянно. Высокий уровень кортизола в конечном итоге приводит к зависимости от еды, и от сахара в частности. Это происходит из-за того, что когда мы поели выделяется инсулин – гормон антагонист кортизола. Именно поэтому во время стресса вы начинаете злоупотреблять печеньками и полуфабрикатами, попросту его зажираете и от этого жиреете, – разъяснил Гречанюк.

По его словам, чтобы снизить уровень кортизола, необходимо отказаться от кофеина, так как он нарушает циркадные ритмы, "а плохо высыпаясь вы становитесь менее стрессоустойчивые".

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Воздержитесь от кофе хотя бы на неделю, и вы заметите, что стали лучше спать. Да и в целом стали спокойнее. Если отказаться от кофеина совсем для вас непосильная задача, поначалу попробуйте заменить кофе на зеленый чай. В нем тоже есть кофеин. Потом, если нужно, можете перейти на белый или травяные чаи, – добавил Гречанюк.

Тренер также уточнил, что существуют и другие способы борьбы с кортизолом, но отказ от кофеина – самый простой из них.