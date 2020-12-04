Как бороться с жором зимой: фитнес-эксперт дала несколько советов
Осенью и зимой каждый из нас замечает, что есть хочется чаще и больше, чем в теплые месяцы.
Почему в холодное время года растет аппетит, и что с этим делать, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Почему зимой и осенью хочется больше есть
- Когда холодно, у человека включается механизм поддержания комфортной температуры тела. Поэтому важно избегать переохлаждения на улице и поддерживать оптимальную температуру в помещениях.
- Метаболизм в зимнее время замедляется для сохранения энергии, которая нужна для обогрева. В то же время укороченный световой день негативно влияет на синтез мелатонина, что повышает выработку гормона голода и снижает уровень лептина – гормона, который отвечает за чувство насыщения.
Гормональный дисбаланс приводит к сонливости, лени и неконтролируемому голоду, который усугубляет последствия от разницы между поступающими и используемыми калориями, – пояснила Медушкина.
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Зимний аппетит можно победить / Фото womensinstinct
Как справиться с жором зимой
- сбалансированно питайтесь (5-6 раз в день);
- употребляйте больше воды, а также пейте теплые чаи, морсы и компоты без сахара;
- занимайтесь спортом – физическая активность стабилизирует настроение, синтез гормонов и метаболизм;
- соблюдайте режим сна и бодрствования.
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