Осенью и зимой каждый из нас замечает, что есть хочется чаще и больше, чем в теплые месяцы.

Почему в холодное время года растет аппетит, и что с этим делать, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Почему зимой и осенью хочется больше есть

Когда холодно, у человека включается механизм поддержания комфортной температуры тела . Поэтому важно избегать переохлаждения на улице и поддерживать оптимальную температуру в помещениях.

. Поэтому важно на улице и поддерживать оптимальную температуру в помещениях. Метаболизм в зимнее время замедляется для сохранения энергии, которая нужна для обогрева. В то же время укороченный световой день негативно влияет на синтез мелатонина, что повышает выработку гормона голода и снижает уровень лептина – гормона, который отвечает за чувство насыщения.

Гормональный дисбаланс приводит к сонливости, лени и неконтролируемому голоду, который усугубляет последствия от разницы между поступающими и используемыми калориями, – пояснила Медушкина.

Важно в зимнее время больше гулять и пить много воды.

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Зимний аппетит можно победить / Фото womensinstinct

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