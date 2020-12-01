Для того чтобы избавиться от лишних килограммов и привести тело в форму, нужно сбалансированное питание.

От каких продуктов стоит отказаться, чтобы снизить калорийность рациона, рассказывает mixsport в Instagram.

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Как снизить калорийность рациона

Соусы

Откажитесь от бесполезных соусов. Отличная альтернатива – нежирный йогурт или бальзамический уксус. Так вы сможете не только добавить новый вкус привычным блюдам, но и сократить их энергетическую ценность.

Газированные напитки

В газировке – много калорий, даже если указано, что она "диетическая". Замените ее на обычную воду.

Сбалансированное питание поможет похудеть / Фото aidigo

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Фрукты

Конечно, фрукты – значительно полезнее, чем пирожные и торты, однако они также очень калорийны, содержат фруктозу и углеводы. В день рекомендуется употреблять до 300 граммов фруктов.

Сахар

Помните: сахар – это не только сладости. Сахар скрывается в различных продуктах. К примеру, в йогурте, сыре, блюдах быстрого приготовления, даже в некоторых мясных изделиях. Обязательно читайте этикетки на продуктах питания.

Жиры

Количество жиров также нужно ограничить. Также рекомендуется вообще отказаться от продуктов с "плохими" жирами – например, пальмовым маслом и маргарином.