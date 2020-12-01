Для того щоб позбутися від зайвих кілограмів та привести тіло у форму, потрібно збалансоване харчування.

Від яких продуктів варто відмовитися, щоб знизити калорійність раціону, розповідає mixsport в Instagram.

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Як знизити калорійність раціону

Соуси

Відмовтеся від некорисних соусів. Чудова альтернатива – нежирний йогурт або бальзамічний оцет. Так ви зможете не лише додати нового смаку звичним стравам, але й скоротити їх енергетичну цінність.

Газовані напої

У газованої води – багато калорій, навіть якщо вказано, що вона "дієтична". Замініть її на звичайну воду.

Збалансоване харчування допоможе схуднути / Фото aidigo

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Фрукти

Звичайно, фрукти – значно корисніші, ніж тістечка та торти, проте вони також дуже калорійні, містять фруктозу та вуглеводи. В день рекомендується вживати до 300 грамів фруктів.

Цукор

Пам'ятайте: цукор – це не лише солодощі. Цукор ховається у різних продуктах. Наприклад,

у йогурті, сирі, стравах швидкого приготування, навіть у деяких м'ясних виробах. Обов'язково читайте етикетки на продуктах харчування.

Жири

Кількість жирів також потрібно обмежити. Також рекомендується взагалі відмовитися від продуктів з "поганими" жирами – наприклад, пальмовою олією та маргарином.