Как похудеть на диете Дюкана и почему она так популярна
Диета доктора Дюкана является чрезвычайно популярной в мире. На ней худеют немало знаменитостей. К примеру, именно диеты Дюкана придерживается Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская.
В чем секрет популярности диеты доктора Дюкана, рассказывает Active 24.
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Принципы диеты Дюкана
Основу рациона составляют белковые продукты. Можно употреблять сколько угодно нежирного мяса и рыбы, яиц и обезжиренных молочных продуктов.
На этой диете нет ощущения голода / Фото lifestyle.segodnya.ua
Также во время диеты употребляют овощи и овсяные отруби. Но их употребление регламентировано.
Диета Дюкана– это разработка французского врача-диетолога Пьера Дюкана. У диеты есть перечень из более 100 разрешенных продуктов.
Диеты легко придерживаться, ведь белковая пища прекрасно насыщает. Кроме того, на этой диете можно готовить разнообразные десерты и выпечку – но только из разрешенных продуктов.
Для каждого из этапов существует собственный список разрешенных продуктов. Такие списки есть в свободном доступе в интернете.
Во время диеты можно употреблять сладкие напитки – но только такие, в которых используют сахарозаменитель. Также можно делать десерты на основе сахарозаменителя.
Можно употреблять даже некоторые сладкие напитки / Фото Unsplash
Сколько соблюдать диету Дюкана
Продолжительность этапов диеты зависит от количества лишних килограммов, возраста, роста, предыдущих диет и так далее. Существуют специальные калькуляторы, которые помогут рассчитать количество дней для каждого из этапов.
Этапы диеты Дюкана
Атака
Во время атаки организм теряет лишнюю воду и настраивается на режим питания. Атака продолжается от 2 до 10 дней. На ней разрешено употреблять только белковую пищу.
Нужно пить 1,5-2 литра воды в день / Фото РБК
Чередование
Происходит по схеме 1/1 день, 2/2 дня, 3/3 дня и так далее. Вы чередуете дни, когда употребляете только белковую пищу, с белково-овощными днями. Ежедневно нужно употреблять две столовые ложки отрубей.
Есть много рецептов десертов для этой диеты / Фото dukanpro
Продолжительность чередования зависит от лишнего веса, которой нужно избавиться.
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Закрепление
На каждый сброшенный килограмм нужно соблюсти 10 дней "Закрепления".
Белковую пищу можно употреблять в неограниченном количестве / Фото Infox
Здесь разрешен один фрукт в день, кусок сыра, а также есть несколько дней в неделю, когда можно употреблять жирные и жареные продукты.
Стабилизация
Этот период должен стать нормой жизни. Можно есть привычные продукты, но каждый четверг нужно употреблять только белковую пищу. Также советуют отказаться от лифта, много ходить пешком, пить до 2 литров воды и употреблять 3 ложки отрубей в день.
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