Диета доктора Дюкана является чрезвычайно популярной в мире. На ней худеют немало знаменитостей. К примеру, именно диеты Дюкана придерживается Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская.

В чем секрет популярности диеты доктора Дюкана , рассказывает Active 24 .

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Принципы диеты Дюкана

Основу рациона составляют белковые продукты . Можно употреблять сколько угодно нежирного мяса и рыбы, яиц и обезжиренных молочных продуктов.



На этой диете нет ощущения голода / Фото lifestyle.segodnya.ua

Также во время диеты употребляют овощи и овсяные отруби . Но их употребление регламентировано.

Диета Дюкана – это разработка французского врача-диетолога Пьера Дюкана. У диеты есть перечень из более 100 разрешенных продуктов.

Диеты легко придерживаться, ведь белковая пища прекрасно насыщает . Кроме того, на этой диете можно готовить разнообразные десерты и выпечку – но только из разрешенных продуктов.

Для каждого из этапов существует собственный список разрешенных продуктов . Такие списки есть в свободном доступе в интернете.

Во время диеты можно употреблять сладкие напитки – но только такие, в которых используют сахарозаменитель . Также можно делать десерты на основе сахарозаменителя.



Можно употреблять даже некоторые сладкие напитки / Фото Unsplash

Сколько соблюдать диету Дюкана

Продолжительность этапов диеты зависит от количества лишних килограммов, возраста, роста, предыдущих диет и так далее. Существуют специальные калькуляторы, которые помогут рассчитать количество дней для каждого из этапов.

Этапы диеты Дюкана

Атака

Во время атаки организм теряет лишнюю воду и настраивается на режим питания. Атака продолжается от 2 до 10 дней. На ней разрешено употреблять только белковую пищу .



Нужно пить 1,5-2 литра воды в день / Фото РБК

Чередование

Происходит по схеме 1/1 день, 2/2 дня, 3/3 дня и так далее . Вы чередуете дни, когда употребляете только белковую пищу, с белково-овощными днями . Ежедневно нужно употреблять две столовые ложки отрубей.



Есть много рецептов десертов для этой диеты / Фото dukanpro

Продолжительность чередования зависит от лишнего веса, которой нужно избавиться.

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Закрепление

На каждый сброшенный килограмм нужно соблюсти 10 дней "Закрепления" .



Белковую пищу можно употреблять в неограниченном количестве / Фото Infox

Здесь разрешен один фрукт в день, кусок сыра , а также есть несколько дней в неделю, когда можно употреблять жирные и жареные продукты.

Стабилизация