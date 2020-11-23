Дієта доктора Дюкана є надзвичайно популярною у світі. На ній худнуть чимало знаменитостей. До прикладу, саме дієти Дюкана дотримується Кейт Міддлтон, герцогиня Кембридзька.

Про те, в чому секрет популярності дієти доктора Дюкана, розповідає Active 24.

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Принципи дієти Дюкана

Основу раціону складають білкові продукти. Можна вживати скільки завгодно нежирного м'яса й риби, яєць та знежирених молокопродуктів.



На цій дієті немає відчуття голоду / Фото lifestyle.segodnya.ua

Також під час дієти вживають овочі та вівсяні висівки. Але їх споживання регламентоване.

Дієта Дюкана – це розробка французького лікаря-дієтолога П'єра Дюкана. Дієта має перелік з понад 100 дозволених продуктів.

Дієти легко дотримуватися, адже білкова їжа чудово насичує. Окрім того, на цій дієті можна готувати різноманітні десерти й випічку – але тільки з дозволених продуктів.

Для кожного з етапів існує власний перелік дозволених продуктів. Такі списки є у вільному доступі в інтернеті.

Під час дієти можна вживати солодкі напої – але тільки такі, у яких використовують цукрозамінник. Також можна робити десерти на основі цукрозамінника.



Можна вживати навіть деякі солодкі напої / Фото Unsplash

Скільки дотримуватися дієти Дюкана

Тривалість етапів дієти залежить від кількості зайвих кілограмів, віку, зросту, попередніх дієт тощо. Існують спеціальні калькулятори, що допоможуть розрахувати кількість днів для кожного з етапів.

Етапи дієти Дюкана

Атака

Під час атаки організм втрачає зайву воду та налаштовується на режим харчування. Атака триває від 2 до 10 днів. На ній дозволено вживати тільки білкову їжу.



Потрібно пити 1,5-2 літри води на день / Фото РБК

Чергування

Відбувається за схемою 1/1 день, 2/2 дні, 3/3 дні тощо. Ви чергуєте дні, коли вживаєте тільки білкову їжу, з білково-овочевими днями. Щодня потрібно вживати дві столові ложки висівок.



Є багато рецептів десертів для цієї дієти / Фото dukanpro

Тривалість чергування залежить від зайвої ваги, якої треба позбутися.

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Закріплення

На кожен скинутий кілограм потрібно дотриматися 10 днів на "Закріпленні".



Білкову їжу можна вживати у необмеженій кількості / Фото Infox

Тут дозволений один фрукт на день, шматок сиру, а також є кілька днів на тиждень, коли можна їсти жирні та смажені продукти.

Стабілізація

Цей період повинен стати нормою життя. Можна їсти звичні продукти, але кожен четвер потрібно вживати тільки білкову їжу. Також радять відмовитися від ліфта, багато ходити пішки, пити до 2 літрів води та вживати 3 ложки висівок щодня.