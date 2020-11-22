Багато хто з нас, намагаючись схуднути або просто правильно харчуючись, обмежує споживання цукру. Однак "солодка отрута", часом, захована в несподіваних продуктах.

В яких саме – розповіла нутриціологиня Валерія Клебан у своєму Instagram.

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Ви вирішили скоротити споживання цукру? І стали пити чай, каву без цукру, скоротили або виключили солодощі, і думаєте, що цукор у ваш організм не потрапляє. Але, часто ми не замислюємося, що значна порція доданих цукрів буквально захована у перероблених харчових продуктах, які не належать до розряду солодких, – пояснила Клебан.

Досить часто цукор міститься у продуктах, але захований під іншими назвами, наприклад: кукурудзяний сироп, мальтоза, меляса, згущений сік тростини та ін.

Список продуктів, що містять прихований цукор

Готові соуси: кетчуп, соєвий соус, гірчиця, хрін. Наприклад, в 1 столовій ложці кепчупа міститься близько 4 гр. цукру. Хліб М'ясні напівфабрикати

Цукор є навіть у м'ясних напівфабрикатах / Фото lifehacker

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Знежирені продукти. Їх виробники йдуть на різні хитрощі, щоб поліпшити смакові якості продукції, наприклад, додають підсолоджувачі.

Консервовані та мариновані овочі. Наприклад, в 100 гр. кукурудзи або горошку може бути до 10 гр. цукру.

Моя порада проста: уважно читайте склад, враховуйте і ці хитрі цукри у своєму КБЖУ, – додала Клебан.