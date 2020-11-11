Для того щоб отримати фігуру мрії або прийти в форму, необхідно не просто поставити перед собою мету, а й мати чітку мотивацію.

До неї можна віднести 9 причин користі схуднення, розповіла нутриціолог Валерія Клебан у своєму Instagram.

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Яка користь від схуднення: 9 причин

1. Немає проблем зі здоров'ям

Як відомо, у людей з надмірною вагою існує високий ризик захворювань серцево-судинної системи, виникнення інфарктів і інсультів. Також часто виникають проблеми із тиском, ймовірність розвитку цукрового діабету. Коли немає зайвої ваги – менше проблем.

2. Рішення психологічних проблем

Досить часто надмірна вага часто викликає депресію. Позбавтеся від зайвого заради підвищення самооцінки.

3. Зовнішній вигляд

Красива, струнка, підтягнута фігура завжди викликає захоплення, повагу і заздрість. Не варто заздрити – слід зробити собі таку ж.

4. Новий гардероб

Нове тіло вимагає нового одягу. А коли тілу підходить будь-який наряд – це особливе задоволення.

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5. Підвищення активності та енергійності

Будь-яка фізична активність стане простішою і легшою, коли ви позбудетеся від зайвих кілограмів. Біг, стрибки і ходьба – будуть у задоволення.

6. Полюбіть себе

Відображення у дзеркалі, яке радує, – це не тільки нагорода за схуднення, але і гордість, і любов до себе нової.

7. Підвищення здатності до дітонародження

Згідно з даними, повним жінкам важче зачати, виносити і народити дітей. А у повних чоловіків рівень тестостерону нижчий і занадто малорухливі сперматозоїди, – озвучила ще один аргумент Валерія Клебан.

8. Омолодження

Ні для кого не секрет, що стрункі люди виглядають набагато молодшими за свої повних ровесників. Будь у формі і виглядаєте молодими!

9. Захоплені погляди

Всім подобається, коли на них звертають увагу. З ідеальною фігурою – цього не минути, і це дуже приємно.