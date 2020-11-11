В чем польза похудения: 9 главных причин
Для того чтобы заполучить фигуру мечты или прийти в форму, необходимо не просто задаться целью, но и иметь четкую мотивацию.
К ней можно отнести 9 причин пользы похудения, рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.
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Какая польза от похудения: 9 причин
1. Нет проблем со здоровьем
Как известно, у людей с избыточным весом существует высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, возникновения инфарктов и инсультов. Также часто возникают проблемы с давлением, вероятность развития сахарного диабета. Когда нет лишнего веса – меньше проблем.
2. Решение психологических проблем
Довольно часто избыточный вес зачастую вызывает депрессию. Избавьтесь от лишнего ради повышения самооценки.
3. Внешний вид
Красивая, стройная, подтянутая фигура всегда вызывает восхищение, уважение и зависть. Не стоит завидовать – следует сделать себе такую же.
4. Новый гардероб
Новое тело требует новой одежды. А когда телу подходит любой наряд – это особое удовольствие.
Сбросьте лишнее и наслаждайтесь новыми возможностями / Фото byst
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5. Повышение активности и энергичности
Любая физическая активность станет проще и легче, когда вы избавитесь от лишних килограммов. Бег, прыжки и ходьба – будут в удовольствие.
6. Полюбите себя
Отражение в зеркале, которое радует, – это не только награда за похудение, но и гордость, и любовь к себе новой.
7. Повышение способности к деторождению
Согласно данным, полным женщинам тяжелее зачать, выносить и родить детей. А у полных мужчин уровень тестостерона ниже и слишком малоподвижны сперматозоиды, – озвучила еще один аргумент Валерия Клебан.
8. Омоложение
Ни для кого не секрет, что стройные люди выглядят гораздо моложе своих полных ровесников. Будь в форме и выглядите молодыми!
9. Восхищенные взгляды
Всем нравится, когда на них обращают внимание. С идеальной фигурой – этого не миновать, и это очень приятно.
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