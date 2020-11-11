Для того чтобы заполучить фигуру мечты или прийти в форму, необходимо не просто задаться целью, но и иметь четкую мотивацию.

К ней можно отнести 9 причин пользы похудения, рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.

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Какая польза от похудения: 9 причин

1. Нет проблем со здоровьем

Как известно, у людей с избыточным весом существует высокий риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, возникновения инфарктов и инсультов. Также часто возникают проблемы с давлением, вероятность развития сахарного диабета. Когда нет лишнего веса – меньше проблем.

2. Решение психологических проблем

Довольно часто избыточный вес зачастую вызывает депрессию. Избавьтесь от лишнего ради повышения самооценки.

3. Внешний вид

Красивая, стройная, подтянутая фигура всегда вызывает восхищение, уважение и зависть. Не стоит завидовать – следует сделать себе такую же.

4. Новый гардероб

Новое тело требует новой одежды. А когда телу подходит любой наряд – это особое удовольствие.

Сбросьте лишнее и наслаждайтесь новыми возможностями / Фото byst

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5. Повышение активности и энергичности

Любая физическая активность станет проще и легче, когда вы избавитесь от лишних килограммов. Бег, прыжки и ходьба – будут в удовольствие.

6. Полюбите себя

Отражение в зеркале, которое радует, – это не только награда за похудение, но и гордость, и любовь к себе новой.

7. Повышение способности к деторождению

Согласно данным, полным женщинам тяжелее зачать, выносить и родить детей. А у полных мужчин уровень тестостерона ниже и слишком малоподвижны сперматозоиды, – озвучила еще один аргумент Валерия Клебан.

8. Омоложение

Ни для кого не секрет, что стройные люди выглядят гораздо моложе своих полных ровесников. Будь в форме и выглядите молодыми!

9. Восхищенные взгляды

Всем нравится, когда на них обращают внимание. С идеальной фигурой – этого не миновать, и это очень приятно.