Многие из нас, стараясь похудеть или просто правильно питаясь, ограничивают потребление сахара. Однако "сладкий яд", порой, спрятан в неожиданных продуктах.

В каких именно – рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.

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Вы решили сократить потребление сахара? И стали пить чай, кофе без сахара, сократили или исключили сладости, и думаете, что сахар в ваш организм не попадает. Но, часто мы не задумываемся, что значительная порция добавленных сахаров буквально спрятана в переработанных пищевых продуктах, которые не относятся к разряду сладких, – пояснила Клебан.

Достаточно часто сахар содержится в продуктах, но спрятан под иными названиями, например: кукурузный сироп, мальтоза, меласса, сгущенный сок тростника и пр.

Список продуктов, содержащих скрытый сахар

Готовые соусы: кетчуп, соевый соус, горчица, хрен. К примеру, в 1 столовой ложке кепчупа содержится около 4 гр. сахара. Хлеб Мясные полуфабрикаты

Сахар есть даже в мясных полуфабрикатах / Фото lifehacker

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Обезжиренные продукты. Их производители идут на различные уловки, чтобы улучшить вкусовые качества продукции, например, добавляют подсластители.

Консервированные и маринованные овощи. Например, в 100 гр. кукурузы или горошка может быть до 10 гр. сахара.

Мой совет простой: внимательно читайте состав, учитывайте и эти хитрые сахара в своем КБЖУ, – добавила Клебан.