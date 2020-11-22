В каких продуктах спрятан сахар: назван список
Многие из нас, стараясь похудеть или просто правильно питаясь, ограничивают потребление сахара. Однако "сладкий яд", порой, спрятан в неожиданных продуктах.
В каких именно – рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.
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Вы решили сократить потребление сахара? И стали пить чай, кофе без сахара, сократили или исключили сладости, и думаете, что сахар в ваш организм не попадает. Но, часто мы не задумываемся, что значительная порция добавленных сахаров буквально спрятана в переработанных пищевых продуктах, которые не относятся к разряду сладких, – пояснила Клебан.
Список продуктов, содержащих скрытый сахар
- Готовые соусы: кетчуп, соевый соус, горчица, хрен. К примеру, в 1 столовой ложке кепчупа содержится около 4 гр. сахара.
- Хлеб
- Мясные полуфабрикаты
Сахар есть даже в мясных полуфабрикатах / Фото lifehacker
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- Обезжиренные продукты. Их производители идут на различные уловки, чтобы улучшить вкусовые качества продукции, например, добавляют подсластители.
- Консервированные и маринованные овощи. Например, в 100 гр. кукурузы или горошка может быть до 10 гр. сахара.
Мой совет простой: внимательно читайте состав, учитывайте и эти хитрые сахара в своем КБЖУ, – добавила Клебан.
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