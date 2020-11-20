Сахар или "белая смерть", как его называют, отличается высокой калорийностью и серьезным содержанием углеводов. Поэтому он вредит здоровью, а также часто тормозит процесс похудения.

Чем можно заменить "белую смерть" в повседневной жизни, рассказала нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.

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Альтернатива сахару

Сухофрукты. Они не только вкусные, но и сохраняют пользу свежих фруктов и ягод и вполне удовлетворяют желание "съесть что-то сладенькое".

Фрукты и ягоды. Они богаты фруктозой, кислотами, витаминами и различными микроэлементами.

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Мед. Этот натуральный продукт содержит глюкозу, мальтозу, сахарозу и другие натуральные сахара, а также огромное количество питательных веществ. Важно помнить, что мед обладает высокой калорийностью, поэтому слишком увлекаться им не стоит.

Совет от нутрициолога: стакан теплой воды с медом по утрам помогает правильно запустить работу нашего организма и даже похудеть.

Мед – отличная альтернатива сахару, но помните о его калорийности / Фото vesti.dp

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Корица и мускатный орех. Эти пряности обладают пикантным сладковатым вкусом, который придаст новый аромат выпечке, кашам, компотам. Они сделают пищу вкуснее и полезнее.

Я не говорю, что вам нужно перестать есть сладкое совсем, иначе последуют ожидаемые срывы. Однако попробуйте есть правильные сладости: начните свой день с фруктов или чая с кокосовым сахаром или сиропом. Вы получите удовольствие, не навредив здоровью, – добавила Клебан.