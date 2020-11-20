Углеводы дарят быстрое насыщение и дают организму энергию для активной жизни. Но избыток углеводов приводит к проблемам со здоровьем.

О том, как понять, что в вашем рационе слишком много углеводов, рассказывает Active 24 .

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Углеводы в умеренном количестве нужны нашему организму / Фото toitumine.ee

Существуют "полезные" медленные углеводы и "вредные" быстрые. Медленные содержатся в кашах , цельнозерновых продуктах, овощах, а быстрые – в сахаре , фруктах и различных сладостях.

Вес стоит на месте

Большое количество углеводов не дает вам похудеть . Сколько бы вы не тренировались, нужно обязательно наладить питание.

Только баланс белков, жиров и углеводов в пище позволяет привести в норму обмен веществ.

Зависимость от сладкого

Если вы постоянно чувствуете потребность съесть что-нибудь сладенькое , нужно обратить внимание на свое здоровье.

Сладкая пища – это быстрые углеводы . Они мгновенно восстанавливают энергию, но очень плохо насыщают . После таких углеводов быстро снова наступает усталость и ухудшается настроение .

Поэтому вам хочется еще и еще сладкого. Это своеобразный допинг для тела , который плохо влияет на здоровье.



Избыток углеводов портит фигуру и кожу / Фото Chefmarket

Некоторые даже называют это "сахароманией" – ведь человек буквально попадает в зависимость от сладких продуктов . Чтобы избежать такой зависимости, заменяйте быстрые углеводы медленными , употребляйте достаточное количество белка и чистой воды.

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Проблемы с кожей

Возникают, если злоупотреблять сладостями и выпечкой. Сахар усиливает различные воспалительные процессы . Прыщи и высыпания также являются воспалениями.