Прыщи и лишний вес: как понять, что вы едите слишком много углеводов
Углеводы дарят быстрое насыщение и дают организму энергию для активной жизни. Но избыток углеводов приводит к проблемам со здоровьем.
О том, как понять, что в вашем рационе слишком много углеводов, рассказывает Active 24.
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Углеводы в умеренном количестве нужны нашему организму / Фото toitumine.ee
Существуют "полезные" медленные углеводы и "вредные" быстрые. Медленные содержатся в кашах, цельнозерновых продуктах, овощах, а быстрые – в сахаре, фруктах и различных сладостях.
Вес стоит на месте
Большое количество углеводов не дает вам похудеть. Сколько бы вы не тренировались, нужно обязательно наладить питание.
Только баланс белков, жиров и углеводов в пище позволяет привести в норму обмен веществ.
Зависимость от сладкого
Если вы постоянно чувствуете потребность съесть что-нибудь сладенькое, нужно обратить внимание на свое здоровье.
Сладкая пища – это быстрые углеводы. Они мгновенно восстанавливают энергию, но очень плохо насыщают. После таких углеводов быстро снова наступает усталость и ухудшается настроение.
Поэтому вам хочется еще и еще сладкого. Это своеобразный допинг для тела, который плохо влияет на здоровье.
Избыток углеводов портит фигуру и кожу / Фото Chefmarket
Некоторые даже называют это "сахароманией" – ведь человек буквально попадает в зависимость от сладких продуктов. Чтобы избежать такой зависимости, заменяйте быстрые углеводы медленными, употребляйте достаточное количество белка и чистой воды.
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Проблемы с кожей
Возникают, если злоупотреблять сладостями и выпечкой. Сахар усиливает различные воспалительные процессы. Прыщи и высыпания также являются воспалениями.
Дерматологи утверждают: перестаньте есть сладкое и посмотрите на свою кожу через некоторое время.
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