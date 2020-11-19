Продукты с нулевой калорийностью: существуют ли они
Среди многих желающих похудеть существует мнение о том, что нужно принимать исключительно низкокалорийную пищу. Соответствует ли действительности этот стереотип – читайте в нашем материале.
О том, существуют ли продукты без калорий, сообщает Active 24.
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Пища, состоящая только из овощей, не дает ощущение сытости / Фото aleks070565.livejournal.com
Сегодня есть немало утверждений о том, что существует пища с нулевой и даже отрицательной калорийностью. Классический пример – ананас. Пишут, что переваривание ананаса требует больше калорий, чем есть в самом фрукте. Итак, если есть только ананасы, то непременно похудеете? Вряд ли, а вот желудку навредите.
Слова о нулевой калорийности продуктов далеки от истины. Первое, что нужно понять всем, кто хочет похудеть – вся пища является калорийной.
Продуктов без калорий не существует
Есть низкокалорийная пища. В нее входят в основном различные овощи. Например, в огурцах всего 10 калорий на 100 граммов, арбуз имеет 30 калорий, брокколи – 31 калорию, а сельдерей – всего 4.
Знаменитый ананас имеет 43 калории на 100 граммов, лук – 40 калорий, обычная капуста – тоже 4.
Низкокалорийная пища не насыщает организм / Фото www.glamour.ru
Нужно есть только низкокалорийные продукты, чтобы похудеть
Совсем нет. Это устарелая мысль и заблуждение. Многие, мечтая похудеть, садятся на низкокалорийную диету, или годами питаются только овощами.
Они увидели это на картинках в интернете или прочитали в старом журнале.
Не бойтесь есть "калорийную" пищу / Фото woman.rambler
В лучшем случае эти люди не выдерживают на голодной диете долго и начинают снова есть все.
В худшем – диета "без калорий" приводит к истощению организма, потере трудоспособности и обострению болезней.
Как похудеть
Для того чтобы похудеть, нужно искусственно создавать дефицит калорий примерно на 20 процентов от своей дневной нормы. А есть можно и нужно разнообразную пищу: насыщенные жиры, сложные углеводы, белок. В рамках своих калорий можно побаловать себя и шоколадом, и жареным картофелем.
Конечно, жареным и сладким не нужно злоупотреблять, старайтесь сделать свой рацион сбалансированным. Но периодические вкусности улучшают настроение и качество жизни.
Невозможно все время употреблять только низкокалорийные продукты / Фото Pteat
Тренировки помогают потратить калории, накачать мышцы и ускорить обмен веществ. Но единственный способ похудеть – уменьшить калории, которые вы употребляете в течение дня.
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Поэтому не нужно гоняться за низкокалорийной пищей в надежде на то, что от нее вы точно похудеете. Ешьте полноценно и вкусно, тренируйтесь и не переедайте – это долгий, но единственный путь к успеху.
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