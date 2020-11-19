Среди многих желающих похудеть существует мнение о том, что нужно принимать исключительно низкокалорийную пищу. Соответствует ли действительности этот стереотип – читайте в нашем материале.

О том, существуют ли продукты без калорий, сообщает Active 24 .

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Пища, состоящая только из овощей, не дает ощущение сытости / Фото aleks070565.livejournal.com

Сегодня есть немало утверждений о том, что существует пища с нулевой и даже отрицательной калорийностью . Классический пример – ананас. Пишут, что переваривание ананаса требует больше калорий , чем есть в самом фрукте. Итак, если есть только ананасы, то непременно похудеете? Вряд ли, а вот желудку навредите .

Слова о нулевой калорийности продуктов далеки от истины . Первое, что нужно понять всем, кто хочет похудеть – вся пища является калорийной .

Продуктов без калорий не существует

Есть низкокалорийная пища. В нее входят в основном различные овощи . Например, в огурцах всего 10 калорий на 100 граммов , арбуз имеет 30 калорий, брокколи – 31 калорию, а сельдерей – всего 4.

Знаменитый ананас имеет 43 калории на 100 граммов , лук – 40 калорий, обычная капуста – тоже 4.



Низкокалорийная пища не насыщает организм / Фото www.glamour.ru

Нужно есть только низкокалорийные продукты, чтобы похудеть

Совсем нет. Это устарелая мысль и заблуждение . Многие, мечтая похудеть, садятся на низкокалорийную диету, или годами питаются только овощами .

Они увидели это на картинках в интернете или прочитали в старом журнале.



Не бойтесь есть "калорийную" пищу / Фото woman.rambler

В лучшем случае эти люди не выдерживают на голодной диете долго и начинают снова есть все .

В худшем – диета "без калорий" приводит к истощению организма , потере трудоспособности и обострению болезней.

Как похудеть

Для того чтобы похудеть, нужно искусственно создавать дефицит калорий примерно на 20 процентов от своей дневной нормы . А есть можно и нужно разнообразную пищу : насыщенные жиры, сложные углеводы, белок. В рамках своих калорий можно побаловать себя и шоколадом, и жареным картофелем .

Конечно, жареным и сладким не нужно злоупотреблять, старайтесь сделать свой рацион сбалансированным . Но периодические вкусности улучшают настроение и качество жизни.



Невозможно все время употреблять только низкокалорийные продукты / Фото Pteat

Тренировки помогают потратить калории, накачать мышцы и ускорить обмен веществ. Но единственный способ похудеть – уменьшить калории, которые вы употребляете в течение дня .

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