Серед багатьох охочих схуднути існує думка про те, що потрібно вживати виключно низькокалорійну їжу. Чи відповідає дійсності цей стереотип – читайте у нашому матеріалі.

Про те, чи існують продукти без калорій, повідомляє Active 24.

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Їжа, що складається тільки з овочів, не дає відчуття ситості / Фото aleks070565.livejournal.com

Сьогодні є чимало тверджень про те, що існує їжа з нульовою й навіть від'ємною калорійністю. Класичний приклад – ананас. Пишуть, що перетравлювання ананаса потребує більше калорій, ніж є у самому фрукті. Отже, якщо їсти тільки ананаси, то неодмінно схуднете? Навряд чи, а ось шлунку нашкодите.

Слова про нульову калорійність продуктів є далекими від істини. Перше, що потрібно зрозуміти усім, хто хоче схуднути – вся їжа є калорійною.

Продуктів без калорій не існує

Є низькокалорійна їжа. До неї входять здебільшого різні овочі. Наприклад, в огірках усього 10 калорій на 100 грамів, кавун має 30 калорій, броколі – 31 калорію, а селера – усього 4.

Славнозвісний ананас має 43 калорії на 100 грамів, цибуля – 40 калорій, звичайна капуста – теж 4.



Низькокалорійна їжа не насичує організм / Фото www.glamour.ru

Чи потрібно їсти тільки низькокалорійні продукти, щоб схуднути

Зовсім ні. Це застаріла й хибна думка. Чимало людей, мріючи схуднути, сідають на низькокалорійну дієту, або роками харчуються тільки овочами.

Вони побачили це на картинках в інтернеті або прочитали в старому журналі.



Не бійтеся їсти "калорійну" їжу / Фото woman.rambler

У кращому випадку ці люди не витримують на голодній дієті довго і починають знову їсти усе.

У гіршому – дієта "без калорій" призводить до виснаження організму, втрати працездатності й загострення хвороб.

Як схуднути

Для того, щоб схуднути, потрібно штучно створювати дефіцит калорій приблизно на 20 відсотків від своєї денної норми. А їсти можна й потрібно різноманітну їжу: насичені жири, складні вуглеводи, білок. У межах своїх калорій можна потішити себе і шоколадом, і смаженою картоплею.

Звісно, смаженим і солодким не потрібно зловживати, намагайтеся зробити свій раціон збалансованим. Але періодичні смаколики покращують настрій і якість життя.



Неможливо увесь час вживати тільки низькокалорійні продукти / Фото Pteat

Тренування допомагають витратити калорії, накачати м'язи й прискорити обмін речовин. Але єдиний спосіб схуднути – зменшити калорії, які ви вживаєте протягом дня.

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Тому не потрібно ганятися за низькокалорійною їжею в надії на те, що від неї ви точно схуднете. Їжте повноцінно і смачно, тренуйтеся і не переїдайте – це довгий, але єдиний шлях до успіху.