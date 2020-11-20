Вуглеводи дарують швидке насичення і дають організму енергію для активного життя. Але надлишок вуглеводів призводить до проблем зі здоров'ям.

Про те, як зрозуміти, що у вашому раціоні забагато вуглеводів, розповідає Active 24.

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Вуглеводи в помірній кількості потрібні нашому організму / Фото toitumine.ee

Існують "корисні" повільні вуглеводи та "шкідливі" швидкі. Повільні містяться в кашах, цілозернових продуктах, овочах, а швидкі – у цукрі, фруктах і різних солодощах.

Вага стоїть на місці

Велика кількість вуглеводів не дає вам схуднути. Скільки б ви не тренувалися, потрібно обов'язково налагодити харчування.

Тільки баланс білків, жирів та вуглеводів у їжі дає змогу привести в норму обмін речовин.

Залежність від солодкого

Якщо ви постійно відчуваєте потребу з'їсти щось солоденьке, потрібно звернути увагу на своє здоров'я.

Солодка їжа – це швидкі вуглеводи. Вони миттєво відновлюють енергію, але дуже погано насичують. Після таких вуглеводів швидко знову настає втома і погіршується настрій.

Тому вам хочеться ще і ще солодкого. Це своєрідний допінг для тіла, який погано впливає на здоров'я.



Надлишок вуглеводів псує фігуру та шкіру / Фото Chefmarket

Дехто навіть називає це "цукроманією" – адже людина буквально потрапляє в залежність від солодких продуктів. Щоб уникнути такої залежності, замінюйте швидкі вуглеводи повільними, вживайте достатньо білка і чистої води.

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Проблеми зі шкірою

Виникають, якщо зловживати солодощами й випічкою. Цукор посилює різні запальні процеси. Прищі й висипи теж є запаленнями.

Дерматологи стверджують: перестаньте їсти солодке і подивіться на свою шкіру через деякий час.