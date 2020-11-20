Цукор або "біла смерть", як його називають, відрізняється високою калорійністю і серйозним змістом вуглеводів. Тому він шкодить здоров'ю, а також часто гальмує процес схуднення.

Чим можна замінити "білу смерть" в повсякденному житті, розповіла нутриціолог Валерія Клебан в своєму Instagram.

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Альтернатива цукру

Сухофрукти. Вони не тільки смачні, але і зберігають користь свіжих фруктів і ягід і цілком задовольняють бажання "з'їсти щось солоденьке".

Фрукти і ягоди. Вони багаті фруктозою, кислотами, вітамінами і різними мікроелементами.

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Мед. Цей натуральний продукт містить глюкозу, мальтозу, сахарозу та інші натуральні цукри, а також величезну кількість поживних речовин. Важливо пам'ятати, що мед має високу калорійність, тому занадто захоплюватися їм не варто.

Порада від нутриціолога: склянка теплої води з медом вранці допомагає правильно запустити роботу нашого організму і навіть схуднути.

Мед – відмінна альтернатива цукру, але пам'ятайте про його калорійність / Фото vesti.dp

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Кориця і мускатний горіх. Ці прянощі мають пікантний солодкуватий смак, який додасть новий аромат випічці, кашам, компотам. Вони зроблять їжу смачнішою і кориснішою.

Я не кажу, що вам потрібно перестати їсти солодке зовсім, інакше підуть очікувані зриви. Однак спробуйте їсти правильні солодощі: почніть свій день з фруктів або чаю з кокосовим цукром або сиропом. Ви отримаєте задоволення, не зашкодивши здоров'ю, – додала Клебан.