Интервальное голодание – настоящий прорыв в мире красоты и здоровья. Благодаря ему вы сможете похудеть и не набрать вес снова, есть любимые блюда и оздоровить организм.

Как правильно голодать, чтобы похудеть, рассказывает Active 24 .

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Фастинг как образ жизни



При интервальном голодании нужно есть по графику / Фото Cosmo

Что такое фастинг ? Это способ питания, в котором в день есть два периода: когда можно принимать пищу и когда нужно голодать.

Не нужно пугаться, ведь термин "интервальное голодание" вовсе не значит, что вы будете страдать без пищи. Вы сможете есть то, что любите , но с соблюдением определенных правил.

Похудеть с помощью интервального голодания достаточно просто. Такой режим налаживает процесс обмена веществ в организме.



Многие избавились от лишнего веса благодаря фастингу / Фото Aif

Основные режимы интервального голодания:

16/8 часов . При таком режиме вы едите три раза в день, с перерывами по 4 часа. К примеру, завтракаете в 10 утра, обедаете в 14 и ужинаете в 18 часов вечера. С 18 часов до 10 часов следующего утра вы ничего не едите.

голодание в течение 24 часов . Рекомендуется соблюдать его не более одного раза в неделю. Можно выбрать такой режим: ужинаете, а дальше ничего не едите до вечера следующего дня.

Как правильно голодать 16/8?

При таком режиме питания вы можете есть в течение 8 часов в сутки. В другое время разрешено употреблять только чистую воду , чай и кофе без сахара.

Рекомендуется не делать перекусов . То есть вы завтракаете, обедаете и ужинаете , но больше не употребляете еды.

Во время приемов пищи можно есть все – и сладости, и жирные продукты. Однако прислушайтесь к потребностям организма – давайте ему то, что он просит прямо сейчас.



Эмоционально соблюдать интервальное голодание проще, чем диеты / Фото jukl.com

Старайтесь не переедать , но и не быть голодными. На интервальном голодании вы начинаете лучше понимать потребности своего тела и давать ему ровно столько пищи, сколько ему нужно.

Интервальное голодание 16/8 довольно легко переносить психологически . Вы почти не чувствуете голода – ведь большая часть времени без пищи приходится на вечернее и ночное время.

Кроме того, вы полноценно завтракаете, обедаете и ужинаете , не отказывайте себе в разных вкусностях. При таком режиме почти не бывает срывов , как на обычной диете.

Кроме того, теперь перед приемами пищи у вас есть легкий аппетит и вы едите с удовольствием. Интервального голодания можно придерживаться в течение многих лет – ведь вы не чувствуете себя обделенными ни в количестве пищи , ни во вкусностях, ни в калориях и питательных веществах.



Чтобы похудеть, забудьте о перекусах / Фото Sportnauka1

Эмоционально это проще, чем ограничивать себя в определенных видах пищи или калориях.

Почему интервальное голодание полезно для организма?

Снижается уровень инсулина. При низком уровне инсулина улучшается процесс сжигания жиров в организме.

С целью снижения уровня инсулина советуют отказаться от перекусов . Каждый раз, когда в ваш желудок попадает хотя бы крохотная частичка пищи, начинается процесс выработки инсулина . Поэтому при частом питании и постоянных перекусах похудеть достаточно сложно.



Вам не придется отказываться от любимых блюд / Фото Careofsoul

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Во время периода, когда вы не употребляете пищу, происходит процесс аутофагии – переваривание и удаление старых белков, накапливающихся в клетках. Проще говоря, организм "ест сам себя", удаляя ненужное.