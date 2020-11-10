Что такое интервальное голодание и как на нем похудеть
Интервальное голодание – настоящий прорыв в мире красоты и здоровья. Благодаря ему вы сможете похудеть и не набрать вес снова, есть любимые блюда и оздоровить организм.
Как правильно голодать, чтобы похудеть, рассказывает Active 24.
Важно: Почему на животе откладывается жир: самые распространенные причины
Фастинг как образ жизни
При интервальном голодании нужно есть по графику / Фото Cosmo
Что такое фастинг? Это способ питания, в котором в день есть два периода: когда можно принимать пищу и когда нужно голодать.
Не нужно пугаться, ведь термин "интервальное голодание" вовсе не значит, что вы будете страдать без пищи. Вы сможете есть то, что любите, но с соблюдением определенных правил.
Похудеть с помощью интервального голодания достаточно просто. Такой режим налаживает процесс обмена веществ в организме.
Многие избавились от лишнего веса благодаря фастингу / Фото Aif
Основные режимы интервального голодания:
-
16/8 часов. При таком режиме вы едите три раза в день, с перерывами по 4 часа. К примеру, завтракаете в 10 утра, обедаете в 14 и ужинаете в 18 часов вечера. С 18 часов до 10 часов следующего утра вы ничего не едите.
-
голодание в течение 24 часов. Рекомендуется соблюдать его не более одного раза в неделю. Можно выбрать такой режим: ужинаете, а дальше ничего не едите до вечера следующего дня.
Как правильно голодать 16/8?
При таком режиме питания вы можете есть в течение 8 часов в сутки. В другое время разрешено употреблять только чистую воду, чай и кофе без сахара.
Рекомендуется не делать перекусов. То есть вы завтракаете, обедаете и ужинаете, но больше не употребляете еды.
Во время приемов пищи можно есть все – и сладости, и жирные продукты. Однако прислушайтесь к потребностям организма – давайте ему то, что он просит прямо сейчас.
Эмоционально соблюдать интервальное голодание проще, чем диеты / Фото jukl.com
Старайтесь не переедать, но и не быть голодными. На интервальном голодании вы начинаете лучше понимать потребности своего тела и давать ему ровно столько пищи, сколько ему нужно.
Интервальное голодание 16/8 довольно легко переносить психологически. Вы почти не чувствуете голода – ведь большая часть времени без пищи приходится на вечернее и ночное время.
Кроме того, вы полноценно завтракаете, обедаете и ужинаете, не отказывайте себе в разных вкусностях. При таком режиме почти не бывает срывов, как на обычной диете.
Кроме того, теперь перед приемами пищи у вас есть легкий аппетит и вы едите с удовольствием. Интервального голодания можно придерживаться в течение многих лет – ведь вы не чувствуете себя обделенными ни в количестве пищи, ни во вкусностях, ни в калориях и питательных веществах.
Чтобы похудеть, забудьте о перекусах / Фото Sportnauka1
Эмоционально это проще, чем ограничивать себя в определенных видах пищи или калориях.
Почему интервальное голодание полезно для организма?
Снижается уровень инсулина. При низком уровне инсулина улучшается процесс сжигания жиров в организме.
С целью снижения уровня инсулина советуют отказаться от перекусов. Каждый раз, когда в ваш желудок попадает хотя бы крохотная частичка пищи, начинается процесс выработки инсулина. Поэтому при частом питании и постоянных перекусах похудеть достаточно сложно.
Вам не придется отказываться от любимых блюд / Фото Careofsoul
Актуально: Как похудеть детям: советы для родителей
Во время периода, когда вы не употребляете пищу, происходит процесс аутофагии – переваривание и удаление старых белков, накапливающихся в клетках. Проще говоря, организм "ест сам себя", удаляя ненужное.
Когда вы голодаете, в организме увеличивается концентрация гормона человеческого роста – так активируется сжигание жира.
Поделиться новостью