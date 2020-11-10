Інтервальне голодування – справжній прорив у світі краси й здоров'я. Завдяки йому ви зможете схуднути й не набрати вагу знову, їсти улюблені страви та оздоровити організм.

Як правильно голодувати, щоб схуднути, розповідає Active 24.

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Фастинг як спосіб життя



При інтервальному голодуванні потрібно їсти за графіком / Фото Cosmo

Що таке фастинг? Це спосіб харчування, у якому в день є два періоди: коли можна вживати їжу і коли потрібно голодувати.

Не потрібно лякатися, адже термін "інтервальне голодування" зовсім не значить, що ви будете страждати без їжі. Ви зможете їсти те, що любите, однак з дотриманням певних правил.

Схуднути за допомогою інтервального голодування досить просто. Такий режим налагоджує процес обміну речовин в організмі.



Чимало людей позбулися зайвої ваги завдяки фастингу / Фото Aif

Основні режими інтервального голодування:

16/8 годин . При такому режимі ви їсте тричі на день, з перервами по 4 години. До прикладу, снідаєте о 10-й ранку, обідаєте о 14-й і вечеряєте о 18-й годині вечора. З 18 до 10 наступного ранку ви нічого не їсте.

голодування протягом 24 годин. Рекомендовано дотримуватися його не більше одного разу на тиждень. Можна обрати такий режим: ви вечеряєте, а далі нічого не їсте до вечора наступного дня.

Як правильно голодувати 16/8?

При такому режимі харчування ви можете їсти протягом 8 годин на добу. В інший час дозволено вживати тільки чисту воду, чай і каву без цукру.

Рекомендовано не робити перекусів. Тобто ви снідаєте, обідаєте і вечеряєте, але більше не вживаєте їжі.

Під час прийомів їжі можна їсти усе – і солодощі, і жирні продукти. Однак прислухайтеся до потреб організму – давайте йому те, що він просить прямо зараз.



Емоційно дотримуватися інтервального голодування простіше, ніж дієт / Фото jukl.com

Старайтеся не переїдати, але й не голодувати. На інтервальному голодуванні ви починаєте краще розуміти потреби свого тіла і давати йому рівно стільки їжі, скільки йому потрібно.

Інтервальне голодування 16/8 досить легко переносити психологічно. Ви майже не відчуваєте голоду – адже більша частина часу без їжі припадає на вечірній та нічний час.

Окрім того, ви повноцінно снідаєте, обідаєте і вечеряєте, не відмовляєте собі в різних смаколиках. При такому режимі майже немає зривів, як на звичайній дієті.

Окрім того, тепер перед прийомами їжі ви маєте легкий апетит і їсте з задоволенням. Інтервального голодування можна дотримуватися протягом багатьох років – адже ви не відчуваєте себе обділеними ані в кількості їжі, ні в смаколиках, ні у калоріях та поживних речовинах.



Щоб схуднути, забудьте про перекуси / Фото Sportnauka1

Емоційно це простіше, ніж обмежувати себе у певних видах їжі чи калоріях.

Чому інтервальне голодування корисне для організму?

Знижується рівень інсуліну. При низькому рівні інсуліну покращується процес спалювання жирів в організмі.

З метою зниження рівня інсуліну радять відмовитися від перекусів. Щоразу, коли у ваш шлунок потрапляє хоча б крихітна часточка їжі, починається процес вироблення інсуліну. Тому при частому харчуванні та постійних перекусах схуднути досить складно.



Вам не доведеться відмовлятися від улюблених страв / Фото Careofsoul

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Під час періоду, коли ви не вживаєте їжу, відбувається процес аутофагії – переварювання й видалення старих білків, що накопичуються в клітинах. Простіше кажучи, організм "їсть сам себе", видаляючи непотрібне.

Коли ви голодуєте, в організмі збільшується концентрація гормону людського росту – так активується спалювання жиру.