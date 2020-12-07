Новий рік близько, але немає настрою через зайву вагу? Беріть на озброєння 4 ефективних методи дієти до Нового року 2021 для схуднення, які також очистять ваш організм.

Редакція Active 24 зібрала поради фахівців для тих, хто хоче схуднути до свят.

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Що точно не можна робити

Голодувати



Щоб схуднути, потрібно харчуватися збалансовано / Фото Cosmo

При голодуванні організм втрачає корисні речовини. А метаболізм, навпаки, уповільнюється – тобто схуднути стає неможливо. Не виснажуйте організм тривалим голодуванням – щойно ви почнете їсти, кілограми миттєво повернуться назад.

Сидіти на монодієтах



Монодієти не дають організму потрібних речовин / Фото Ruwest

Зазвичай на монодієтах вживають гречку, кефір або овочі. При такому харчуванні організм не одержує поживних речовин. В тканинах починає затримуватися вода. Усе, що вдалося скинути на монодієті, негайно повернеться знову.

Вживати препарати для схуднення



Препарати для схуднення можуть зашкодити організму / Фото Preparaty

Від чудодійних препаратів ви можете позбутися кілограмів, однак в результаті отримаєте гіповітаміноз, слабкість, погане самопочуття.

Які методи допоможуть схуднути в домашніх умовах

Інтервальне голодування

Такий режим харчування передбачає, що ви їсте тричі на день, з перервами по 4 години. Отже, ви вживаєте їжу протягом 8 годин, а в інший час – не їсте нічого. Такий режим інтервального голодування називається 8/16.



Інтервальне голодування корисне для здоров'я / Фото Infox

Під час прийомів їжі можна вживати все: і солодощі, і жирну їжу. Але треба дослухатися до потреб організму і давати йому те, чого він потребує. Також намагайтеся дотримуватися балансу білків, жирів і вуглеводів.

У перервах між прийомами їжі не можна влаштовувати перекуси. Дозволено вживати чай і каву без цукру й молока, чисту воду.

При такому харчуванні відбувається переварювання і видалення старих білків, а також знижується рівень інсуліну, від чого налагоджується метаболізм.

Детальніше про інтервальне голодування: Що таке інтервальне голодування і як на ньому схуднути

Знизити калорійність раціону

Для того, аби схуднути, потрібно зменшити калорійність своєї щоденної їжі на 20 відсотків.



Зменшення калорійності раціону допомагає схуднути / Фото 4tololo

Що допоможе знизити калорійність?

Відмовтеся від соусів, газованих напоїв – замініть їх на чисту воду. Вживайте не більше 300 грамів фруктів на день. Можна відмовитися від цукру на певний період. Пийте чай і каву без цукру, не їжте солодкого.

При розумному зниженні калорій вага почне поступово зменшуватися.

Більше про те, як обмежити калорії: Як знизити калорійність раціону: 5 простих способів

Кето дієта

Кетогенне харчування допомагає схуднути швидко та без голоду.



Кето дієта передбачає вживання жирів / Фото Ketoblog

Суть цієї дієти полягає в повній відмові від вуглеводів. Натомість можна вживати білкові й жирні продукти: м'ясо, рибу, молочні продукти, овочі, яйця, горіхи, масло.

Ця дієта є дієвою через обмеження вуглеводів. Коли організму не вистачає вуглеводів, він починає розщеплювати жири.

Більше про дієту: Кето дієта: як схуднути за допомогою жирної їжі

Дієта Дюкана

Ця дієта дає змогу готувати багато улюблених страв, у тому числі святкових. Однак якщо ви вже візьметеся худнути за допомогою дієти Дюкана, доведеться дотримуватися її також на свята.

Але в цьому може бути значна перевага: ви будете їсти смачні, хоча й дієтичні страви, і не наберете зайвого, а навпаки схуднете.



На дієті Дюкана ви зможете їсти навіть десерти / Фото bit.ua

Існує 4 етапи дієти Дюкана. Вам потрібно розрахувати, скільки часу триває кожен з етапів. Спеціальні калькулятори для цього є в інтернеті.

Для кожного з етапів є перелік дозволених продуктів. Основу харчування складають білкові продукти й овочі. Сюди також додають клітковину, трохи олії. Можна навіть вживати солодкі напої з цукрозамінником.

Існує чимало рецептів тортів, тістечок і солодощів для дієти. Рецептів так багато, що ви зможете накрити чудовий дієтичний стіл на Новий рік та Різдво.

Більше про дієту Дюкана: Як схуднути на дієті Дюкана і чому вона така популярна