7 минут спорта в день: разработали приложение, которое поможет регулярно тренироваться
Для тех, кто хочет заниматься спортом дома, но делать это регулярно и правильно, создали мобильное приложение Seven. Программа является бесплатной и доступна на разных языках.
О спортивных новинках в мире технологий рассказывает Lifehacker.
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В приложении немало интересного / Фото apps.apple.com
Приложение Seven создали для тех, кто хочет заниматься в любых условиях. Если у вас есть стул, стена и пол – вы сможете провести тренировку.
В приложении есть комплекс упражнений, состоящий из прыжков, планок, отжиманий, упражнений на пресс и тому подобное. Каждое из них длится 30 секунд.
Wall sit – одно из самых сложных упражнений / Фото Lifehacker
Между упражнениями делаются перерывы по 10 секунд. Конечно, 7 минут – это мало для полноценной тренировки, поэтому в приложении можно заниматься всеми упражнениями несколько раз подряд.
Полный цикл тренировок "по кругу" составляет пять подходов. Упражнения довольно непростые, особенно для новичков. Поэтому сначала нужно попробовать один цикл, а дальше добавлять их постепенно.
Приложение демонстрирует количество "подходов" / Фото Lifehacker
В приложении можно проходить уровни от "новичка" до "атлета". Для мотивации пользователей придумали различные интерактивные "фишки".
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Между упражнениями есть короткие периоды отдыха / Фото Lifehacker
Если вы пропустите день тренировок, то потеряете одну "жизнь" из доступных трех. Потеряете все три – ваш прогресс обнулится.
Кроме того, здесь можно создавать собственные тренировки, а также заниматься с друзьями для лучшей мотивации.
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