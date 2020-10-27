Ритм життя стає усе швидшим, але без якісних фізичних навантажень наше тіло може його просто не витримати. Невеликі щоденні тренування вдома чи у дворі набагато краще, ніж обіцянки "з понеділка відвідувати зал".

Скільки хвилин на день потрібно займатися спортом, розповідає Active 24.

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Найкраще тренуватися на свіжому повітрі / Фото psychologos

Заняття спортом кожного дня допомагають акумулювати запаси енергії в м'язах. Так вона не відкладається в жирових депо.

Це добре впливає на чутливість наших тканин до інсуліну. Особливо корисно це для тих, хто має цукровий діабет або переддіабетний стан.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує займатися енергійними вправами не менше 75 хвилин на тиждень. Окрім того, вони ж радять додати ще 150 хвилин вправ з середньою інтенсивністю.



Намагайтеся проявляти фізичну активність щодня / Фото girls-secrets.com.ua

Отже, займатися інтенсивним спортом потрібно не менше 11 хвилин на день. Окрім того, протягом 21 хвилини треба займатися більш спокійними вправами чи прогулятися.

До енергійних видів спорту відносять біг, плавання, походи в гори, перенесення предметів вагою понад 20 кілограмів, фітнес, футбол, волейбол тощо.

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Ігри з дітьми можуть замінити тренування в залі / Фото Nkj

До менш інтенсивних вправ увійшли танці, активні ігри з дітьми й домашніми улюбленцями. Також до них прирівняли збирання грибів та ягід, активну хатню роботу, прогулянки в середньому темпі.

Можна щодня обирати будь-який з видів активності на власний смак.