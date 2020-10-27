Ритм жизни становится все быстрее, но без качественных физических нагрузок наше тело может его просто не выдержать. Небольшие ежедневные тренировки дома или во дворе гораздо лучше, чем обещания "с понедельника посещать зал".

Сколько минут в день нужно заниматься спортом, рассказывает Active 24 .

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Лучше тренироваться на свежем воздухе / Фото psychologos

Занятия спортом каждый день помогают аккумулировать запасы энергии в мышцах . Так она не откладывается в жировых депо .

Это хорошо влияет на чувствительность наших тканей к инсулину. Особенно полезно это для тех, кто имеет сахарный диабет или преддиабетное состояние.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует заниматься энергичными упражнениями не менее 75 минут в неделю . Кроме того, они же советуют добавить еще 150 минут упражнений со средней интенсивностью .



Старайтесь проявлять физическую активность ежедневно / Фото girls-secrets.com.ua

Итак, заниматься интенсивным спортом нужно не менее 11 минут в день . Кроме того, в течение 21 минуты надо заниматься более спокойными упражнениями или прогуляться.

К энергичным видам спорта относят бег, плавание, походы в горы , перенос предметов весом более 20 килограммов, фитнес, футбол, волейбол и так далее.

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Игры с детьми могут заменить тренировки в зале / Фото Nkj

К менее интенсивным упражнениям относят танцы, активные игры с детьми и домашними любимцами. Также к ним приравняли сбор грибов и ягод, активную работу по дому, прогулки в среднем темпе.