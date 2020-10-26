Нередко при первых визитах в фитнес-центр все кажется враждебным и непонятным. На начальном этапе нужно решить, нужны ли вам персональные тренировки и как выбрать тренера, с которым можно работать плодотворно и комфортно.

Как выбрать человека, который поможет достичь желаемой физической формы – рассказывает 24 канал .

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Ваш тренер уделяет вам достаточно внимания



Персональные тренировки выбирают те, кто хочет получить гарантированный результат / Фото Unsplash

Это значит, что хороший тренер не отрывается на телефон или разговоры с коллегами. Он или она следит, качественно ли вы выполняете упражнения , а также наблюдают за вашим физическим состоянием.

Тренер нагружает вас, но не истощает

Следите за своим самочувствием на следующий день после тренировки. Замечательно, если вы чувствуете прилив сил и много энергии. Если же наоборот, вы ощущаете себя не в состоянии встать с постели – такие тренировки не идут вам на пользу .

Тогда лучше снизить интенсивность и прислушиваться к потребностям организма. Профессиональный тренер не будет вас нещадно перегружать , ведь понимает, что лучше постепенно и целенаправленно идти к цели.

Хороший тренер учитывает вашу физическую форму



Все имеют собственный уровень выносливости / Фото Unsplash

Специалист будет учитывать ваш возраст, опыт, наличие лишнего веса и даже плохие привычки , которые у вас были раньше.

Профессиональный тренер не станет заставлять вас выполнять стандартный набор упражнений. Для одного человека они могут быть слишком легкими, у другого же вызвать одышку, перегрев тела и другие проблемы со здоровьем.

Тренер вас не жалеет



Жалеть себя на тренировках не нужно / Фото Unsplash

Действительно, правильная тренировка должна приносить пользу, а не вред здоровью, поэтому нельзя перегружать организм. Но учитывайте, что без плодотворной работы результата ждать не приходится .

Поэтому специалист будет достаточно строгим к вам и заставит "выкладываться" по полной. Только тогда занятия с тренером будут действительно полезными.

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Специалист сообщит, когда вы готовы заниматься самостоятельно



Подумайте, сможете ли вы заниматься без тренера / Фото Unsplash

В конце концов, после длительных и регулярных походов в фитнес-центр, вы будете готовы заниматься самостоятельно .

Чуткий тренер обязательно сообщит вам об этом, чтобы вы могли сделать выбор : продолжать персональные тренировки или заниматься дальше самому. Он не будет скрывать этого, чтобы заработать на вас как можно больше.