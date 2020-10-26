Нерідко при перших візитах до фітнес-центру все здається ворожим і незрозумілим. На початковому етапі потрібно вирішити, чи потрібні вам персональні тренування і як обрати тренера, з яким можна працювати плідно й комфортно.

Як обрати людину, яка допоможе досягти бажаної фізичної форми – розповідає 24 канал.

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Ваш тренер приділяє вам достатньо уваги



Персональні тренування обирають ті, хто хоче отримати гарантований результат / Фото Unsplash

Це значить, що хороший тренер не відривається на телефон чи розмови з колегами. Він або вона стежать, чи якісно ви виконуєте вправи, а також спостерігають за вашим фізичним станом.

Тренер навантажує вас, але не виснажує

Стежте за своїм самопочуттям наступного дня після тренування. Чудово, якщо ви маєте приплив сил і багато енергії. Якщо ж навпаки, ви відчуваєте себе не в змозі встати з ліжка – такі тренування не йдуть вам на користь.

Тоді краще знизити інтенсивність і дослухатися до потреб організму. Професійний тренер не буде вас нещадно перевантажувати, адже розуміє, що краще поступово і цілеспрямовано йти до мети.

Хороший тренер зважає на вашу фізичну форму



Усі мають власний рівень витривалості / Фото Unsplash

Фахівець зважатиме на ваш вік, попередній досвід, наявність зайвої ваги й навіть погані звички, які ви мали раніше.

Професійний тренер не стане змушувати вас виконувати стандартний набір вправ. Для однієї людини вони можуть бути надто легкими, в іншої ж викликати задишку, перегрів тіла й інші проблеми зі здоров'ям.

Тренер вас не жаліє



Жаліти себе на тренуваннях не потрібно / Фото Unsplash

Так, правильне тренування повинно приносити користь, а не шкоду здоров'ю, тому не можна перевантажувати організм. Але зважайте, що без плідної праці результату чекати не доводиться.

Тому фахівець буде достатньо строгим до вас і змусить "викладатися" на повну. Тільки тоді заняття з тренером будуть справді корисними.

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Фахівець повідомить, коли ви готові займатися самостійно



Подумайте, чи зможете ви займатися без тренера / Фото Unsplash

Зрештою, після тривалих і регулярних походів до фітнес-центру, ви будете готові займатися самостійно.

Чуйний тренер обов'язково повідомить вам про це, щоб ви могли зробити вибір: продовжувати персональні тренування чи займатися далі самому. Він не буде приховувати цього, щоб заробити якомога більше коштів.

Якщо ваш тренер чи тренерка не відповідають названим критеріям, але мотивують вас займатися все старанніше – знайте, що ви знайшли свій ідеальний варіант.