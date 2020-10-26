Спорт для новачків: обираємо тренера, який підходить саме вам
Нерідко при перших візитах до фітнес-центру все здається ворожим і незрозумілим. На початковому етапі потрібно вирішити, чи потрібні вам персональні тренування і як обрати тренера, з яким можна працювати плідно й комфортно.
Як обрати людину, яка допоможе досягти бажаної фізичної форми – розповідає 24 канал.
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Ваш тренер приділяє вам достатньо уваги
Персональні тренування обирають ті, хто хоче отримати гарантований результат / Фото Unsplash
Це значить, що хороший тренер не відривається на телефон чи розмови з колегами. Він або вона стежать, чи якісно ви виконуєте вправи, а також спостерігають за вашим фізичним станом.
Тренер навантажує вас, але не виснажує
Стежте за своїм самопочуттям наступного дня після тренування. Чудово, якщо ви маєте приплив сил і багато енергії. Якщо ж навпаки, ви відчуваєте себе не в змозі встати з ліжка – такі тренування не йдуть вам на користь.
Тоді краще знизити інтенсивність і дослухатися до потреб організму. Професійний тренер не буде вас нещадно перевантажувати, адже розуміє, що краще поступово і цілеспрямовано йти до мети.
Хороший тренер зважає на вашу фізичну форму
Усі мають власний рівень витривалості / Фото Unsplash
Фахівець зважатиме на ваш вік, попередній досвід, наявність зайвої ваги й навіть погані звички, які ви мали раніше.
Професійний тренер не стане змушувати вас виконувати стандартний набір вправ. Для однієї людини вони можуть бути надто легкими, в іншої ж викликати задишку, перегрів тіла й інші проблеми зі здоров'ям.
Тренер вас не жаліє
Жаліти себе на тренуваннях не потрібно / Фото Unsplash
Так, правильне тренування повинно приносити користь, а не шкоду здоров'ю, тому не можна перевантажувати організм. Але зважайте, що без плідної праці результату чекати не доводиться.
Тому фахівець буде достатньо строгим до вас і змусить "викладатися" на повну. Тільки тоді заняття з тренером будуть справді корисними.
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Фахівець повідомить, коли ви готові займатися самостійно
Подумайте, чи зможете ви займатися без тренера / Фото Unsplash
Зрештою, після тривалих і регулярних походів до фітнес-центру, ви будете готові займатися самостійно.
Чуйний тренер обов'язково повідомить вам про це, щоб ви могли зробити вибір: продовжувати персональні тренування чи займатися далі самому. Він не буде приховувати цього, щоб заробити якомога більше коштів.