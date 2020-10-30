7 хвилин спорту на день: розробили додаток, що допоможе регулярно тренуватися
Для тих, хто хоче займатися спортом вдома, але робити це регулярно і правильно, створили мобільний додаток Seven. Програма є безкоштовною і доступна різними мовами.
Про спортивні новинки у світі технологій розповідає Lifehacker.
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У додатку чимало цікавинок / Фото apps.apple.com
Додаток Seven створили для тих, хто хоче займатися в будь-яких умовах. Якщо у вас є стілець, стіна і підлога – ви зможете провести тренування.
У додатку є комплекс вправ, що складається зі стрибків, планок, відтискань, вправ на прес тощо. Кожна з них триває 30 секунд.
Wall sit – одна з найскладніших вправ / Фото Lifehacker
Між вправами є перерви по 10 секунд. Звісно, 7 хвилин – це мало для повноцінного тренування, тому в додатку можна займатися усіма вправами кілька разів підряд.
Повний цикл тренувань "по колу" складає п'ять підходів. Вправи досить непрості, особливо для новачків. Тому спершу потрібно спробувати один цикл, а далі додавати їх поступово.
Додаток демонструє кількість "підходів" / Фото Lifehacker
У додатку можна проходити рівні від "новачка" до "атлета". Для мотивації користувачів придумали різні інтерактивні цікавинки.
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Між вправами є короткі періоди відпочинку / Фото Lifehacker
Якщо ви пропустите день тренувань, то втратите одне "життя" з доступних трьох. Загубите всі три – ваш прогрес встановитися на нуль.
Окрім того, тут можна створювати власні тренування, а також займатися з друзями для кращої мотивації.