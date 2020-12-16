Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 змусила всіх вдатися до захисних заходів і носити маски навіть у тренажерному залі.

Як це робити, щоб не боліли вуха, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

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Как носить маску в тренажерном зале, чтобы не болели уши: лайфхак

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вынудила всех прибегнуть к защитным мерам и носить маски даже в тренажерном зале.

Как это делать, чтобы не болели уши, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией многим приходится все время находиться в маске. Лично у меня из-за этого сильно болели уши и я нашел самый простой метод как этого избежать, – отметил Гречанюк.

Он показал, как можно доработать обычную одноразовую хирургическую маску, чтобы находиться в ней было комфортно. К слову, подобный лайфхак не требует никаких финансовых вложений.

COVID-19 вынудил всех носить маски / Фото freepik

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Как сделать маску комфортной – смотрите лайфхак от украинского тренера: