Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 змусила всіх вдатися до захисних заходів і носити маски навіть у тренажерному залі.

Як це робити, щоб не боліли вуха, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

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У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася, багатьом доводиться весь час перебувати у масці. Особисто у мене через це сильно боліли вуха і я знайшов найпростіший метод як цього уникнути, – зазначив Гречанюк.

Він показав, як можна доопрацювати звичайну одноразову хірургічну маску, щоб перебування у ній було комфортним. До слова, подібний лайфхак не вимагає ніяких фінансових вкладень.

COVID-19 змусив усіх носити маски / Фото freepik

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Як зробити маску комфортною – дивіться лайфхак від українського тренера: