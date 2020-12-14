Кава – напій, який обожнюють сотні тисяч, якщо не мільйони, людей в усьому світі. А якщо ще й з молоком – значно більше.

Як кава молоком впливає на організм, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста у своєму Instagram.

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Достовірні факти про каву з молоком

Молоко знижує антиоксидантну активність напоїв.

В одній чашці молока міститься 12 г цукру . Тому не дивно, якщо людина, яка регулярно вживає каву з молоком, буде набирати вагу.

. Тому не дивно, якщо людина, яка регулярно вживає каву з молоком, буде набирати вагу. Якщо у людини є непереносимість лактози високого ступеня, можуть спостерігатися неприємні кишкові симптоми.

Кава з молоком обожнюють багато людей / Фото slavinfo

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Молоко ніяк не впливає на перетравлення їжі та не викликає камені у кишечнику, як багато хто стверджує.

та не викликає камені у кишечнику, як багато хто стверджує. Кава з молоком є прийомом їжі, а не напоєм. У склянці молока – 150 Ккал.

а не напоєм. У склянці молока – 150 Ккал. Якщо ви вип'єте кави з молоком разом з повноцінним прийомом їжі, це знизить абсорбцію заліза, кальцію, магнію, вітамінів групи В.

Пити чи не пити – висновок робіть самостійно, моя справа – розповісти реалії, щоб ви не плуталися в міфах, – додала Лакуста.