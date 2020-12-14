Кава з молоком: всі за і проти від дієтологині
Кава – напій, який обожнюють сотні тисяч, якщо не мільйони, людей в усьому світі. А якщо ще й з молоком – значно більше.
Як кава молоком впливає на організм, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста у своєму Instagram.
Цікаво Шпаргалка зі схуднення: дієтологиня дала 7 порад, як знизити вагу
Достовірні факти про каву з молоком
- Молоко знижує антиоксидантну активність напоїв.
- В одній чашці молока міститься 12 г цукру. Тому не дивно, якщо людина, яка регулярно вживає каву з молоком, буде набирати вагу.
- Якщо у людини є непереносимість лактози високого ступеня, можуть спостерігатися неприємні кишкові симптоми.
Кава з молоком обожнюють багато людей / Фото slavinfo
Читайте також Холодні руки й мало сил: як зрозуміти, що у вас дефіцит Омега-3
- Молоко ніяк не впливає на перетравлення їжі та не викликає камені у кишечнику, як багато хто стверджує.
- Кава з молоком є прийомом їжі, а не напоєм. У склянці молока – 150 Ккал.
- Якщо ви вип'єте кави з молоком разом з повноцінним прийомом їжі, це знизить абсорбцію заліза, кальцію, магнію, вітамінів групи В.
Пити чи не пити – висновок робіть самостійно, моя справа – розповісти реалії, щоб ви не плуталися в міфах, – додала Лакуста.
Поділитися новиною