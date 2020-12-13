Десятки тисяч жінок у світі мріють позбутися зайвої ваги, але не всі знають, як можна правильно дійти до мети.

Схуднути можна за допомогою кількох способів, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста у своєму Instagram.

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Поради щодо зниження ваги

1. Білковий сніданок

Ситний сніданок з достатньою кількістю білка, рослинних волокон контролюють ваш апетит і допомагають привести в норму харчову поведінку, не дають займатися "пошуком їжі" між прийомами їжі, – зазначила Лакуста.

Вона пояснила, що відмінним сніданком можуть бути омлети з овочами; хумус, жирна риба з хлібцями і овочевий нарізкою.

2. Солодкі напої

Виключіть з раціону різноманітні соки, смузі, какао, лате, йогурти та ін. – від них зростає рівень глікемії у крові. Замінити всі ці напої можна звичайною водою. Також допускається лимон і м'ята.

3. Вода

Через надмірну заклопотаність ми розучилися відчувати спрагу і часто плутаємо її з голодом. Пийте більше води, не замінюйте її чаєм або кавою.

4. Цілісна їжа

Рецептори людини завжди хочуть більше насичених смаків, які дає їжа з підсилювачами смаку або цукрів. Намагайтеся уникати харчового "сміття". Раціон на 90% повинен складатися з простої їжі,, яку не переробила людина.

5. Розділіть задоволення / стрес / емоції і прийом їжі

Їжа приносить задоволення – це нормально, так повинно бути, але якщо постійно компенсувати розваги, сон, емоції, стрес їжею – то ви завжди повернетеся до вихідних позицій, – уточнила Тетяна Лакуста.

6. Сон

Згідно з результатами досліджень, поганий сон є одним з найсильніших чинників ризику ожиріння. Зокрема, порушення сну пов'язано з 89% збільшення ризику ожиріння у дітей і 55% серед дорослих.

7. Мотивація

Завжди ставте собі запитання: навіщо я все це роблю? Для того щоб ви змогли схуднути. потрібно розуміти, навіщо це потрібно, який стимул у вас є. При правильній мотивації результат настане швидше.