Десятки тысяч женщин в мире мечтают избавиться от лишнего веса, но не все знают, как можно правильно дойти к цели.

Похудеть можно с помощью нескольких способов, рассказала диетолог Татьяна Лакуста в своем Instagram.

Советы по снижению веса

1. Белковый завтрак

Сытный завтрак с достаточным количеством белка, растительных волокон контролируют ваш аппетит и помогают привести в норму пищевое поведение, не дают заниматься "поиском еды" между приемами пищи, – отметила Лакуста.

Она пояснила, что отличным завтраком могут быть омлеты с овощами; хумус, жирная рыба с хлебцами и овощной нарезкой.

2. Сладкие напитки

Исключите из рациона разнообразные соки, смузи, какао, лате, йогурты и пр. – от них растет уровень гликемии в крови. Заменить все эти напитки можно обычной водой. Также допускается лимон и мята.

3. Вода

Из-за высокой занятости мы разучились чувствовать жажду и часто путаем ее с голодом. Пейте больше воды, не заменяйте ее чаем или кофе.

4. Цельная еда

Рецепторы человека всегда хотят более насыщенных вкусов, которые дает еда с усилителями вкуса или сахаров. Старайтесь избегать пищевого "мусора". Рацион на 90% должен состоять из простой еды, которую не переработал человек.

5. Разделите удовольствие / стресс / эмоции и прием пищи

Еда приносит удовольствие – это нормально, так должно быть, но если постоянно компенсировать развлечения, сон, эмоции, стресс едой – то вы всегда вернетесь к исходным позициям, – уточнила Татьяна Лакуста.

6. Сон

Согласно результатам исследований, плохой сон является одним из самых сильных факторов риска ожирения. В частности, нарушения сна связано с 89% увеличения риска ожирения у детей и 55% среди взрослых.

7. Мотивация

Всегда задавайте себе вопрос: зачем я все это делаю? Для того чтобы вы смогли похудеть. нужно понимать, зачем это нужно, какой стимул у вас есть. При правильной мотивации результат наступит скорее.