Не существует никакого волшебного продукта или упражнения, которое позволило бы сжечь жир в области живота.

Что на самом деле поможет избавиться от живота, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Что нужно делать, чтобы избавиться от живота

По словам Медушкиной, необходимо "отказаться от диет и начать есть".

Много, вкусно, полезно. Обеспечивая организм всем необходимым для роста мышц, построения клеток и других жизненно важных процессов, – пояснила она.

Выстроить сбалансированный рацион, забыв о многих модных системах типа раздельного, интуитивного и кето-питания.

Что значит сбалансированно питаться

Знать и придерживаться своей нормы Ккал для избавления от лишнего веса. Ее необбходимо определить с учетом своего веса, роста, возраста и степени физической активности. Таким образом, вы сможете наполнить себя необходимыми:

белками , из которых строятся мышцы и коллагеновые решетки. Это позволит коже не обвиснуть во время похудения;

, из которых строятся мышцы и коллагеновые решетки. Это позволит коже не обвиснуть во время похудения; жирами (отвечают за гормональный фон);

(отвечают за гормональный фон); углеводами (дают организму энергию).

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Организовать системные и регулярные тренировки