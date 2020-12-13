Начните есть: фитнес-эксперт рассказала, что поможет убрать живот
Не существует никакого волшебного продукта или упражнения, которое позволило бы сжечь жир в области живота.
Что на самом деле поможет избавиться от живота, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.
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Что нужно делать, чтобы избавиться от живота
- По словам Медушкиной, необходимо "отказаться от диет и начать есть".
Много, вкусно, полезно. Обеспечивая организм всем необходимым для роста мышц, построения клеток и других жизненно важных процессов, – пояснила она.
- Выстроить сбалансированный рацион, забыв о многих модных системах типа раздельного, интуитивного и кето-питания.
Что значит сбалансированно питаться
Знать и придерживаться своей нормы Ккал для избавления от лишнего веса. Ее необбходимо определить с учетом своего веса, роста, возраста и степени физической активности. Таким образом, вы сможете наполнить себя необходимыми:
- белками, из которых строятся мышцы и коллагеновые решетки. Это позволит коже не обвиснуть во время похудения;
- жирами (отвечают за гормональный фон);
- углеводами (дают организму энергию).
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Организовать системные и регулярные тренировки
- Силовые тренировки должны быть обязательно. Они позволят укрепить мышцы, связки, поддерживать тонус кожи, повысить уровень обмена веществ, а также увеличить расход Ккал в два дня после занятия.
- Тренировки на пресс и мышцы кора (1-2 раза в неделю), чтобы повысить локальное жиросжигание в области живота.
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