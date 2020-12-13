Почніть їсти: фітнес-експертка розповіла, що допоможе прибрати живіт
Не існує ніякого чарівного продукту або вправи, яка дозволила б спалити жир в області живота.
Що насправді допоможе позбутися від живота, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в своєму Instagram.
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Що потрібно зробити, щоб позбавитися від живота
- За словами Медушкіної, необхідно "відмовитися від дієт і почати їсти".
Багато, смачно, корисно. Забезпечуючи організм усім необхідним для росту м'язів, побудови клітин і інших життєво важливих процесів, – пояснила вона.
- Вибудувати збалансований раціон, забувши про багато модних систем накшталт роздільного, інтуїтивного і кето-харчування.
Що означає збалансовано харчуватися
Знати і дотримуватися своєї норми Ккал для позбавлення від зайвої ваги. Її необхідно визначити з урахуванням своєї ваги, зросту, віку і рівня фізичної активності. Таким чином, ви зможете наповнити себе необхідними:
- білками, з яких будуються м'язи і колагенові решітки. Це дозволить шкірі не обвиснути під час схуднення;
- жирами (відповідають за гормональний фон);
- вуглеводами (дають організму енергію).
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Організувати системні та регулярні тренування
- Силові тренування мають бути обов'язково. Вони дозволять зміцнити м'язи, зв'язки, підтримувати тонус шкіри, підвищити рівень обміну речовин, а також збільшити витрату Ккал протягом двох днів після заняття.
- Тренування на прес і м'язи кора (1-2 рази на тиждень), щоб підвищити локальне жироспалювання в області живота.
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