Не існує ніякого чарівного продукту або вправи, яка дозволила б спалити жир в області живота.

Що насправді допоможе позбутися від живота, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в своєму Instagram.

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Що потрібно зробити, щоб позбавитися від живота

За словами Медушкіної, необхідно "відмовитися від дієт і почати їсти".

Багато, смачно, корисно. Забезпечуючи організм усім необхідним для росту м'язів, побудови клітин і інших життєво важливих процесів, – пояснила вона.

Вибудувати збалансований раціон, забувши про багато модних систем накшталт роздільного, інтуїтивного і кето-харчування.

Що означає збалансовано харчуватися

Знати і дотримуватися своєї норми Ккал для позбавлення від зайвої ваги. Її необхідно визначити з урахуванням своєї ваги, зросту, віку і рівня фізичної активності. Таким чином, ви зможете наповнити себе необхідними:

білками , з яких будуються м'язи і колагенові решітки. Це дозволить шкірі не обвиснути під час схуднення;

, з яких будуються м'язи і колагенові решітки. Це дозволить шкірі не обвиснути під час схуднення; жирами (відповідають за гормональний фон);

(відповідають за гормональний фон); вуглеводами (дають організму енергію).

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Організувати системні та регулярні тренування