Як позбутися від діастазу: що робити та про які тренування доведеться забути
Діастаз – захворювання, яке виникає як у жінок, так і у чоловіків і дітей. Визначити його можна самостійно у домашніх умовах.
Як позбутися від діастазу, та які види тренувань потрібно виключити зі свого плану, розповіла віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.
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Діастаз – це не лише косметичний дефект. Часто він може бути причиною опущення внутрішніх органів, нетримання сечі і калу, умовою для розвитку пупкової грижі або грижі білої лінії, – пояснила Самойлова.
Вона пояснила, що для лікування діастазу необхідно зміцнювати м'язи тазового дна і живота. Крім того, лікарі рекомендують виконувати дихальну вправу "ваккум", відзначаючи, що воно допоможе зменшити діастаз.
При діастазі існують обмеження у тренуваннях / Фото dr-isamutdinova
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Які тренування рекомендується виключити при діастазі
- підйоми корпусу, ніг і тазу з положення лежачи на спині, силові скручування лежачи, "велосипед", "ножиці";
- асани йоги, які чинять тиск на середню лінію живота (маюрасана і подібні);
- силові положення і навантаження, які провокують підвищення внутрішньочеревного тиску (силові баланси на руках, махи, кидки ногами, стрибки);
- віджимання;
- тренування з навантаженням;
- пози, які розширюють або розтягують черевну стінку (міст, підтягування, прогини);
- прямі планки;
- тривалі стійки на руках / ліктях і колінах / ступнях.
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