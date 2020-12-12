Діастаз – захворювання, яке виникає як у жінок, так і у чоловіків і дітей. Визначити його можна самостійно у домашніх умовах.

Як позбутися від діастазу, та які види тренувань потрібно виключити зі свого плану, розповіла віце-чемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова у своєму Instagram.

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Діастаз – це не лише косметичний дефект. Часто він може бути причиною опущення внутрішніх органів, нетримання сечі і калу, умовою для розвитку пупкової грижі або грижі білої лінії, – пояснила Самойлова.

Вона пояснила, що для лікування діастазу необхідно зміцнювати м'язи тазового дна і живота. Крім того, лікарі рекомендують виконувати дихальну вправу "ваккум", відзначаючи, що воно допоможе зменшити діастаз.

При діастазі існують обмеження у тренуваннях / Фото dr-isamutdinova

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Які тренування рекомендується виключити при діастазі