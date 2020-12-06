Як схуднути, якщо немає часу і сил: фітнес-експертка дала пораду
Багато жінок і чоловіків хочуть позбутися від зайвих кілограмів, однак нічого не змінюють у житті, мотивуючи це відсутністю часу і сил.
Чи можна схуднути при таких умовах, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.
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Як схуднути, коли немає часу і сил?.. Ця дорога не веде нікуди, а точніше веде, але вам туди не потрібно. Зайва вага і занепад сил – це верхівка айсберга під назвою саморуйнування. Час згадати про себе і виділити час на розбір купи нагромаджених нездужань, – наголосила Медушкіна.
За її словами, зайва вага виникає через перекуси на ходу, переїдання на ніч і розради солодощами.
Фітнес-експертка підкреслила, що необхідно розібратися з раціоном, правильно харчуватися, але не сидіти на дієтах, адже вони тільки погіршать становище.
Важливе правило для схуднення – збалансований раціон / Фото stylenews
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Що важливо під час схуднення
- Здоровий дефіцит, який становить не більше 20% від нормальної потреби в калоріях.
- Збалансоване харчування – одна з найважливіших умов, інакше у вас не буде сил, але з'являться дефіцити нутрієнтів, вітамінів і мікроелементів.
- Баланс білків, жирів, вуглеводів – краще найдорожчих БАДів і поверне тонус та бадьорість.
- Спорт. Ви повинні повернути фізичну активність у своє життя, інакше так і будете лінуватися. Як тільки ви почнете рухатися – з'явиться бажання займатися спортом. Найголовніше – правильно почати.
- Регулярні і правильні тренування відновлять м'язовий об'єм, а також повернуть гармонійні пропорції вашої фігури і бадьорість.
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