Багато жінок і чоловіків хочуть позбутися від зайвих кілограмів, однак нічого не змінюють у житті, мотивуючи це відсутністю часу і сил.

Чи можна схуднути при таких умовах, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

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Як схуднути, коли немає часу і сил?.. Ця дорога не веде нікуди, а точніше веде, але вам туди не потрібно. Зайва вага і занепад сил – це верхівка айсберга під назвою саморуйнування. Час згадати про себе і виділити час на розбір купи нагромаджених нездужань, – наголосила Медушкіна.

За її словами, зайва вага виникає через перекуси на ходу, переїдання на ніч і розради солодощами.

Фітнес-експертка підкреслила, що необхідно розібратися з раціоном, правильно харчуватися, але не сидіти на дієтах, адже вони тільки погіршать становище.

Важливе правило для схуднення – збалансований раціон / Фото stylenews

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Що важливо під час схуднення