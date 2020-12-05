Якщо ви хочете скинути зайві кілограми, але при цьому вживаєте спиртні напої, процес може сповільнитися. Також є ризик набрати вагу.

Що відбувається в організмі при вживанні алкоголю, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.

Читайте 6 продуктів, користь яких значно переоцінена

З енергетичної точки зору окислення спирту і боротьба з продуктами розпаду алкоголю для організму є першочерговим завданням, бо хто б там що не говорив, алкоголь – це токсин і нейтралізувати його – першочергове завдання (для цього організм подавляє окислення інших нутрієнтів, особливо жирів), – зазначив Гречанюк.

Він підкреслив, що визначальною, звичайно ж, є міра, хоча алкоголь нікому не йде на користь.

Алкоголь може зупинити процес схуднення​ / Фото hryhorenko

Цікаво Як боротися з жором взимку: фітнес-експертка дала кілька порад

Алкоголь і схуднення

За словами Гречанюка, якщо ви сидите на низькокалорійній дієті, але при цьому вживаєте спиртне, калорії, які з ним надійдуть, збільшать загальну добову калорійність, і придушать окислення жирів. Це означає, що схуднення не буде, поки весь алкоголь не вийде з організму.

У той же час якщо ви не на низькокалорійній дієті, то калорії від алкоголю можуть спровокувати набору ваги і жиру. Фітнес-тренер також пояснив, що зайві калорії, отримані зі спиртним, мають властивість відкладатися на боках і сідницях.