Если вы хотите сбросить лишние килограммы, но при этом употребляете спиртные напитки, процесс может замедлиться. Также есть риск набрать вес.

Что происходит в организме при употреблении алкоголя, рассказал известный украинский тренер, чемпион мира по бодибилдингу (2015) Антон Гречанюк в своем Instagram.

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С энергетической точки зрения окисление спирта и борьба с продуктами распада алкоголя для организма является первоочередной задачей, ибо кто бы там что не говорил, алкоголь – это токсин и нейтрализовать его – первоочередная задача (для этого организм подавляет окисление остальных нутриентов, особенно жиров), – отметил Гречанюк.

Он подчеркнул, что определяющей, конечно же, является мера, хотя алкоголь никому не идет на пользу.

Алкоголь может остановить процесс похудения / Фото hryhorenko

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Алкоголь и похудение

По словам Гречанюка, если вы сидите на низкокалорийной диете, но при этом употребляете спиртное, калории, которые с ним поступят, увеличат общую суточную калорийность, и подавят окисление жиров. Это означает, что похудения не будет, пока весь алкоголь не выйдет из организма.

В то же время если вы не на низкокалорийной диете, то калории от алкоголя могут спровоцировать набора веса и жира. Фитнес-тренер также пояснил, что лишние калории, полученные со спиртным, имеют свойство откладываться на боках и ягодицах.