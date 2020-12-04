Здоровый образ жизни в последние годы стал модной тенденцией во всем мире. Это обусловило разделение продуктов на полезные и вредные.

Польза каких распространенных продуктов очень переоценена, рассказывает mixsport в Instagram.

⠀Читайте Як тренуватися і харчуватися під час застуди: корисні поради

Йогурт

Этот продукт может быть полезным, но речь идет не о магазинном варианте, в котором содержится много сахара, наполнителей и стабилизаторов. Если же вы хотите получить действительно настоящий йогурт – приготовьте его самостоятельно из молока и закваски.

Ягоды годжи

Популярность этот продукт получил в США в 2008 году. Это произошло благодаря доктору Эрла Манделе. Однако впоследствии ученые с помощью исследований доказали, что у разрекламированных ягод не больше пользы, чем во всех других.

Яичный белок

В последнее время люди массово начали отказываться от желтка, однако именно в нем содержатся витамины D и В, а также минералы, жирные кислоты и холин. Да и диетологи утверждают, что лучше есть яйца цельными: желток вместе с белком.

Польза многих разрекламированных продуктов сильно преувеличена / Фото cookpad

Интересно 7 привычек правильного питания, которые помогут похудеть

Ореховая паста

Многие считают ореховую пасту диетическим продуктом, однако она достаточно калорийна. Также следует учитывать, что при переработке орехов в пасту теряется большинство полезных веществ.

Тофу

Полезный продукт должен быть изготовлен из качественного сырья, однако магазинные изделия этим очень редко могут похвастаться, ведь у них есть стабилизаторы и другие вредные компоненты.

Оливковое масло

Продукт считается полезным, однако подсолнечное масло, например, имеет не менее хороших свойств.