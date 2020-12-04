Здоровий спосіб життя останніми роками став модною тенденцією в усьому світі. Це зумовило поділ продуктів на корисні та шкідливі.

Користь яких поширених продуктів дуже переоцінена, розповідає mixsport в Instagram.

⠀Читайте Як тренуватися і харчуватися під час застуди: корисні поради

Йогурт

Цей продукт може бути корисним, але йдеться не про магазинний варіант, у якому міститься багато цукру, наповнювачів і стабілізаторів. Якщо ж ви хочете отримати дійсно справжній йогурт – приготуйте його самостійно з молока та закваски.

Ягоди годжі

Популярність цей продукт отримав у США в 2008 році. Це сталося завдяки доктору Ерла Манделі. Однак згодом вчені за допомогою досліджень довели, що у розрекламованих ягід не більше користі, ніж в усіх інших.

Яєчний білок

Останнім часом люди масово почали відмовлятися від жовтка, однак саме у ньому містяться вітаміни D і В, а також мінерали, жирні кислоти і холін. Та і дієтологи стверджують, що краще їсти яйця цілісно: жовток разом з білком.

Користь багатьох розрекламованих продуктів сильно перебільшена / Фото cookpad

Цікаво 7 звичок правильного харчування, які допоможуть схуднути

Горіхова паста

Багато хто вважає горіхову пасту дієтичним продуктом, проте вона досить калорійна. Також варто враховувати, що при переробці горіхів на пасту втрачається більшість корисних речовин.

Тофу

Корисний продукт має бути виготовлений з якісної сировини, однак магазинні вироби цим дуже рідко можуть похвалитися, адже в них є стабілізатори та інші шкідливі компоненти.

Оливкова олія

Продукт вважається корисним, однак соняшникова олія, наприклад, має не менше гарних властивостей.