Як тренуватися і харчуватися під час застуди: корисні поради
Осінь і зима – час активності різних вірусів. Якщо ви раптом захворіли, необхідно змінити свої відносини зі спортом.
Як тренуватися під час застуди, пише mixsport в Instagram.
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Основні правила тренування під час хвороби
- Уникайте візитів до фітнес-центру, басейну чи стадіону – так ви потурбуєтеся про здоров'я інших спортсменів.
- Якщо ви маєте високу температуру і слабкість – зупиніть заняття спортом, оскільки організм ослаблений.
Під час хвороби уникайте контактів з іншими спортсменами / Фото medsklad
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- Якщо у вас немає температури, але є легка застуда – не відмовляйтеся від фізичної активності. Наприклад, це може бути домашнє тренування (зумба, йога, пілатес).
- Під час хвороби вживайте більше рідини та надавайте перевагу легкій їжі, яка швидко перетравлюється.
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