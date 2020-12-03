Якщо давно хотіли спробувати займатися йогою вранці – це чудовий шанс спробувати. Розповідаємо про коротку практику, що зробить день гармонійним і розігріє тіло.

Про коротку практику повідомляє ресурс Yoga Daily Exercises в Instagram.

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Приділіть кілька хвилин вранці для йоги та медитації / Фото Unsplash

Виконуйте кожну вправу протягом 3 – 5 циклів дихання. Синхронізуйте дихання з рухами.

Оберти руками

Сядьте у позу лотоса або просто розмістіть ноги навхрест. Впирайтеся однією рукою в підлогу збоку від тіла. Іншою робіть оберти. Збільшуйте амплітуду. Змініть руки й зробіть те саме.

Бічні скручування

У тій самій позиції поверніть голову й корпус вліво, руки на колінах. Дихайте 3 – 5 разів. Поверніться в інший бік і повторіть те саме.



При скручуваннях працюють м'язи спини / Фото Unsplash

"Хороший" і "поганий" кіт

Стоячи на колінах і руках, вигинайте спину донизу, потім навпаки, округлюйте її.

Далі виконуйте такі вправи у динаміці:

Стоячи на колінах і долонях, протягніть ліву руку під правою, плече впирається в підлогу. Змініть руки.

Поза низького випаду на праву ногу.

Напівшпагат на праву ногу.

Поза низького випаду на ліву ногу.

Напівшпагат на ліву ногу.

Поза цуценяти.

Поза сфінкса.

Поза дитини.

На завершення виконуйте стандартну асану "собака мордою донизу".

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Якщо ви не знаєте, як виконувати певні пози, перегляньте відео: