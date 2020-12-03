Ранкова йога: 7 хвилин для розминки усього тіла
Якщо давно хотіли спробувати займатися йогою вранці – це чудовий шанс спробувати. Розповідаємо про коротку практику, що зробить день гармонійним і розігріє тіло.
Про коротку практику повідомляє ресурс Yoga Daily Exercises в Instagram.
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Приділіть кілька хвилин вранці для йоги та медитації / Фото Unsplash
Виконуйте кожну вправу протягом 3 – 5 циклів дихання. Синхронізуйте дихання з рухами.
Оберти руками
Сядьте у позу лотоса або просто розмістіть ноги навхрест. Впирайтеся однією рукою в підлогу збоку від тіла. Іншою робіть оберти. Збільшуйте амплітуду. Змініть руки й зробіть те саме.
Бічні скручування
У тій самій позиції поверніть голову й корпус вліво, руки на колінах. Дихайте 3 – 5 разів. Поверніться в інший бік і повторіть те саме.
При скручуваннях працюють м'язи спини / Фото Unsplash
"Хороший" і "поганий" кіт
Стоячи на колінах і руках, вигинайте спину донизу, потім навпаки, округлюйте її.
Далі виконуйте такі вправи у динаміці:
- Стоячи на колінах і долонях, протягніть ліву руку під правою, плече впирається в підлогу. Змініть руки.
- Поза низького випаду на праву ногу.
- Напівшпагат на праву ногу.
- Поза низького випаду на ліву ногу.
- Напівшпагат на ліву ногу.
- Поза цуценяти.
- Поза сфінкса.
- Поза дитини.
- На завершення виконуйте стандартну асану "собака мордою донизу".
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Якщо ви не знаєте, як виконувати певні пози, перегляньте відео:
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