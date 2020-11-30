Йога для новачків: як вберегти коліна під час тренування
Усі, хто займається спортом, можуть зіштовхнутися з травмами колін. Коліна є дуже чутливими до неправильних поз і перенавантаження. Щоб ваші суглоби служили довго і не травмувалися, виконуйте поради досвідчених спортсменів.
Про те, як практикувати йогу без шкоди для колін, розповідає тренерка з ніком Лісса Йога у своєму Instagram.
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Не ставте коліно під гострим кутом під час випадів. Воно має перебувати строго над п'ятою – під кутом 90 градусів.
Колінні суглоби потрібно розігрівати перед тренуванням / Фото Yogajournal
Не тягніть ступні у позу лотоса "через силу".
Якщо під час виконання будь-якої асани ви відчуваєте дискомфорт – негайно зменшуйте навантаження. Не можна терпіти сильний дискомфорт в колінах.
Не робіть вправи зі значним навантаженням, якщо попередньо не розігріли тіло.
Не робіть асани, якщо відчуваєте сильний дискомфорт / Фото Chinogid
Обов'язково стежте за балансом води в організмі, регулярно пийте чисту воду.
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Стежте, щоб коліна були направлені вперед / Фото fafaq.eu
Також для збереження здоров'я колін потрібно:
- стежити, щоб пальці ніг і коліна "дивилися" в одному напрямку під час виконання асан,
- завжди направляйте коліно вперед, не дозволяйте йому викривлюватися вбік,
- старайтеся розподіляти навантаження: робіть прокручування в стегнах, а не в колінах,
- регулярно робіть масаж гомілок, розтягуйте м'язи.
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