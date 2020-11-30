Усі, хто займається спортом, можуть зіштовхнутися з травмами колін. Коліна є дуже чутливими до неправильних поз і перенавантаження. Щоб ваші суглоби служили довго і не травмувалися, виконуйте поради досвідчених спортсменів.

Про те, як практикувати йогу без шкоди для колін, розповідає тренерка з ніком Лісса Йога у своєму Instagram.

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Не ставте коліно під гострим кутом під час випадів. Воно має перебувати строго над п'ятою – під кутом 90 градусів.



Колінні суглоби потрібно розігрівати перед тренуванням / Фото Yogajournal

Не тягніть ступні у позу лотоса "через силу".

Якщо під час виконання будь-якої асани ви відчуваєте дискомфорт – негайно зменшуйте навантаження. Не можна терпіти сильний дискомфорт в колінах.

Не робіть вправи зі значним навантаженням, якщо попередньо не розігріли тіло.



Не робіть асани, якщо відчуваєте сильний дискомфорт / Фото Chinogid

Обов'язково стежте за балансом води в організмі, регулярно пийте чисту воду.

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Стежте, щоб коліна були направлені вперед / Фото fafaq.eu

Також для збереження здоров'я колін потрібно: