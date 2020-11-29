Якщо маєте сидячу роботу: як мобілізувати грудний відділ за 5 хвилин на день
Більшість з нас цілий день проводять за екраном комп'ютера. Наші плечі зазвичай опущені й направлені вперед. Розповідаємо, як виправити ситуацію і розправити грудну клітку.
Про те, як мобілізувати грудний відділ, розповідає реабілітолог Олександр Ледень у своєму Instagram.
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При постійній сутулості м'язи грудної клітки скорочуються / Фото Shutterstock
Коли людина цілий день сидить і сутулиться, грудні м'язи робляться коротшими від постійної напруги. А м'язи спини, навпаки, розтягуються і стають слабкими.
Грудний відділ потрібно "розкривати" за допомогою вправ.
Вправи для мобілізації грудного відділу:
- Станьте в кутку кімнати, обличчям до стіни.
- Розкиньте руки паралельно до підлоги.
- Зігніть руки в ліктях під кутом 90 градусів.
- Впріть зігнуті руки в стіну. Долоні мають бути трохи вище голови.
- Повільно "провалюйтеся" в куток. Відчуйте, як напружуються м'язи грудної клітки.
Потрібно тренуватися потроху, але регулярно / Фото rehab.you
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Виконуйте вправу протягом 30-60 секунд. На день радять робити 2-3 підходи.
Особливо корисно робити цю вправу вранці, а також після довгого сидіння.
Якщо тренуватися регулярно, ви зможете покращити поставу, розтягнути й мобілізувати грудні м'язи.
Відео, як виконувати вправу, дивіться тут:
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