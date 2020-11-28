Ідеальні плечі: відомий тренер показав потужні вправи
Для того щоб плечі були ідеальними, необхідно правильне харчування і, звичайно ж, правильний фізичний підхід.
Які вправи на плечі ефективні, і як їх правильно виконувати, розповів відомий український тренер, чемпіон світу з бодібілдингу (2015) Антон Гречанюк у своєму Instagram.
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"Тренував плечі. Ділюся з вами своєю програмою", – зазначив Гречанюк.
Які вправи входять у комплекс
- Розведення на задню дельту у тренажері Пек-Дек
- Тяга Хейні у тренажері Сміта
- Розведення на з.дельту у кросовері
- Тяга штанги до підборіддя
Міцні плечі можна зробити за допомогою правильного тренування / Фото arhub
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5. Розведення гантелей стоячи
6. Жим гантелей сидячи
7. Відведення з гантелею однією рукою
8. Жим штанги стоячи.
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