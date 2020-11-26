Мати плоский і рельєфний живіт – мрія кожної дівчини і жінки, але іноді на тренажерний зал не вистачає часу, бажання або фінансів.

Як прибрати зайве на животі і отримати гарну фігуру у домашніх умовах, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна у своєму Instagram.

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Багато хто вважає, що максимальний ефект для опрацювання м'язів живота досягається вправами, які потрібно виконувати лежачи. Але, погодьтеся, бувають ситуації, коли лягти немає можливості, наприклад, у парку в прохолодну або сиру погоду або якщо вдома холодна підлога. Так що з настанням осінньо-зимового сезону цей комплекс особливо актуальний, а ефект від нього нітрохи не менше! – зазначила Медушкіна.

Як займатися

Комплекс складається з 3 вправ. Кожне виконується у 3 підходи.

Увага! Для тренування підготуйте килимок і питну воду.

1. Положення – бічна планка. Виконується в 3 підходи по 8 разів на кожну сторону.

"Долонею впираємося в підлогу, обидві ноги спираються на підлогу, нижня позаду верхньої. Стежимо, щоб тіло зберігало пряму лінію. Виконуємо мах вільною рукою, піднімаючи її головою, а потім опускаємо, ведучи назад під корпус", – пояснила фітнес-експертка.

Комплекс допоможе отримати бажаний рельєф на животі / Фото vapeadept

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2. Для виконання вправи необхідно стати в планку на витягнутих руках. По черзі коліна через боки підтягуємо до пахв, після чого повертаємося у початкове положення. Робимо в 3 підходи по 12 разів на кожну сторону.

3. Ноги ставимо на ширині плечей, а руки тримаємо над головою. У високому темпі тягнемо коліно до грудей по діагоналі, а руки опускаємо зверху вниз до коліна, після цього повертаємося в початкове положення. Виполняеем в 3 підходи по 15-20 разів.