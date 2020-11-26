Иметь плоский и рельефный живот – мечта каждой девушки и женщины, но иногда на тренажерный зал не хватает времени, желания или финансов.

Как убрать лишнее на животе и получить красивую фигуру в домашних условиях, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Многие считают, что максимальный эффект для проработки мышц живота достигается упражнениями, которые нужно выполнять лежа. Но, согласитесь, бывают ситуации, когда лечь нет возможности, например, в парке в прохладную или сырую погоду или если дома холодный пол. Так что с наступлением осенне-зимнего сезона этот комплекс особенно актуален, а эффект от него ничуть не меньше! – отметила Медушкина.

Как заниматься

Комплекс состоит из 3 упражнений. Каждое выполняется в 3 подхода.

Внимание! Для тренировки подготовьте коврик и питьевую воду.

1. Положение – боковая планка. Выполняется в 3 подхода по 8 раз на каждую сторону.

Ладонью упираемся в пол, обе ноги опираются на пол, нижняя позади верхней. Следим, чтобы тело сохраняло прямую линию. Выполняем мах свободной рукой, поднимая ее головой, а затем опускаем, уводя назад под корпус, – пояснила фитнес-экс.

Комплекс поможет заполучить желаемый рельеф на животе / Фото vapeadept

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2. Для выполнения упражнения необходимо стать в планку на вытянутых руках. По очереди колени через стороны подтягиваем к подмышкам, после чего возвращаемся в исходное положение. Делаем в 3 подхода по 12 раз на каждую сторону.

3. Ноги ставим на ширине плеч, а руки держим над головой. В высоком темпе тянем колено к груди по диагонали, а руки опускаем сверху вниз к колену, после этого возвращаемся в исходное положение. Выполняеем в 3 подхода по 15-20 раз.