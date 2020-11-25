Для того чтобы добиться идеального пресса, необходимо правильно выполнять одно из самых лучших упражнений – скручивания.

Какой вариант упражнения наиболее простой, и как его правильно выполнять, рассказала фитнес-эксперт Светлана Ростиславина в своем Instagram.

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Ну, кто не хочет иметь идеальный пресс? Эстетично, красиво, модно! Одно из лучших упражнений для пресса – это скручивания. Оно несложное, во время выполнения четко чувствуется сокращение и растяжение работающей мышечной группы, – отметила Ростиславина.

Для выполнения упражнения понадобится коврик.

Скручивания помогут сделать идеальный пресс / Фото beauty-journal

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По словам фитнес-эксперта, самый простой с точки зрения техники вариант скручиваний – классический: "поднятие немного согнутого в верхней части (область лопаток и широчайших мышц спины) корпуса из положения лежа".

Она также показала правильную технику: