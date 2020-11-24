Избавиться от "ушек" на бедрах, а также создать рельеф на животе можно даже в домашних условиях. Для этого существует мощная круговая тренировка.

Видео показала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Из чего состоит тренировка

Для выполнения упражнений, понадобится удобная одежда, коврик и питьевая вода.

Тренировка состоит из трех кругов и трех упражнений. Каждое из них фитнес-эксперт показала на видео.

1. Берпи. Это упражнение прокачивает все мышцы тела, а также сердечно-сосудистую систему, и ускоряет обменные процессы в организме. Повторить 10 раз.

Екатерина Медушкина показала круговую тренировку / Фото eva

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2. Комбо-упражнение для прокачки мышц-стабилизаторов и создания упругих высоких ягодиц. Это занятие позволит избавиться от "ушек" на бедрах. Также движения дают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что позволяет увеличить расход калорий. Делаем по 10 раз на каждую сторону.

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3. Создать рельф на животе и укрепить косые мышцы позволит последнее упражнение. Оно также сформирует контур талии. Выполняем в течение 30 секунд.